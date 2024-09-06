人民网记者 王绍绍

近期，以旧换新、设备更新等活动如火如荼，能源领域绿色低碳转型持续推进。

近年来，我国能源转型取得显著成就，推动经济发展迈上新台阶。8月29日，国务院新闻办公室发布《中国的能源转型》白皮书，其中提到，中国的能源转型，着眼于生态文明建设，加快形成节约高效、绿色普惠的能源消费新模式，协同推进降碳减污扩绿增长，推动实现人与自然和谐共生。

近日印发的《能源重点领域大规模设备更新实施方案》（以下简称《实施方案》）要求，到2027年，能源重点领域设备投资规模较2023年增长25%以上，重点推动实施煤电机组节能改造、供热改造和灵活性改造“三改联动”，输配电、风电、光伏、水电等领域实现设备更新和技术改造。

“作为2024年促进投资和消费的重要抓手，本轮大规模设备更新将拉动地区经济快速发展。”业内专家表示，作为国民经济的基础性行业，能源安全、稳定、高效、清洁化发展对于提升国民经济运行效率、推动新质生产力发展具有重要意义。

近期，多地掀起了电力设备更新热潮。山东海洋小清河高青港分布式光伏发电项目于今年6月份实现并网发电，截至7月底，已累计发电1.8万kWh，光伏发电量占到高青港当月用电的60%，在实现“绿电”自发自用的同时，有效改善了港口用电结构；上海计划到2027年底前，市内公交车、出租汽车全面实现新能源化，年均更新车辆超过总量的9%，累计更新公交车6200辆、出租汽车1.1万辆；黑龙江哈尔滨某工厂制定实施多项标准，对高速线棒材轧钢机等关键设备进行更新换代，推动产品设计研发向智能化和绿色化转型。

设备更新的向“新”力不断激发工业发展新动能。大规模设备更新项目加快落地，各地出台一系列“真金白银”措施推动“换新”行动。

广东深圳安排超10亿元专项资金推动工业企业技术改造，市区联动投入2.6亿元用于汽车“置换更新”补贴，安排1.9亿元用于消费电子和家用电器补贴；广西省在农村电网巩固提升工程上3年累计投资计划超过300亿元；成都双流区最高给予500万元补助，鼓励工业企业设备更新和技术改造……

“推动大规模设备更新和消费品以旧换新是加快构建新发展格局、推动高质量发展的重要举措。”相关部门负责人表示，国家推出的支持大规模设备更新和消费品以旧换新的政策措施红利正在逐步释放，企业设备更新力度不断加大，消费品以旧换新进展快速，相关行业销售持续增长，有效促进了先进设备生产应用，推动先进产能比重持续提升，让高质量耐用消费品更多进入居民生活。

国家发展和改革委员会数据显示，今年上半年，全国设备工器具购置投资同比增长17.3%，对全部投资增长的贡献率达到54.8%，拉动全部投资增长2.1个百分点。

“大规模设备更新有助于提高电力设备的运行效率和稳定性，降低故障率，确保电力供应的可靠性和安全性。”业内专家表示，以旧换新行动有助于推动电力行业技术创新，提高清洁能源占比，促进绿色低碳发展。实施回收循环利用和梯次利用行动可以提高资源利用效率，降低能源成本。完善相关标准有利于规范市场秩序，提高产品质量，为电力行业发展提供了有力支撑。

(责编：王连香、高雷)

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