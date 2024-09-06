人民网北京9月6日电 （记者王震）据海关总署网站消息，近日，河口歌登跨境电子商务有限公司业务员许云春通过国际贸易“单一窗口”为一批出口越南的鲜石榴向昆明海关所属河口海关申请原产地证书。凭借该证书，该批货值24.9万元的鲜石榴可在越南享受关税减让约1.5万元，这也是云南省首份对越自助打印原产地证书。

日前，海关总署发布公告，决定自2024年9月1日起，增加《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）项下输越南原产地证书以及《中华人民共和国与东南亚国家联盟全面经济合作框架协议》项下输马来西亚、越南的原产证书为可自助打印证书。

为帮助企业用好用足RCEP等自贸协定关税优惠，促进中越双边贸易高质量发展，河口海关引导企业积极关注双边及多边协定内容、签证要点等事项，现场指导企业通过国际“单一窗口”自助打印原产地证书，服务企业自助打印原产地证书业务顺利开展。

(责编：王震、高雷)

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