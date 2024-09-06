明雷 贺济郁

原标题：发挥气象灾害保险“托底减压”作用

近来，暴雨、洪涝、干旱和暴雪等极端天气事件在全球多地频发，造成巨大经济损失。极端天气对经济社会稳定发展造成巨大影响，同时通过某些途径传导至金融市场，成为影响经济发展和金融安全的重要不稳定因素。应对极端天气带来的影响，要深化金融供给侧结构性改革，实现金融服务与农村经济发展相协调。在民生改善与保障中，不断挖掘保险业普惠、托底的独特价值和优势。

极端天气具有高度不确定性和很强破坏性，可能给金融体系带来巨大影响。一方面，极端天气会带来信用风险，可能导致企业经营中断，房屋、车辆等实物资产受损且价值下降。当极端天气发生时，容易引发贷款违约风险，最终导致银行资产负债表恶化以及资产价值损失。由于规模小、产品单一以及融资主要来自于银行信贷等原因，中小企业相较大企业更容易产生违约风险。另一方面，极端天气还会带来市场风险。极端天气所发生区域的企业需要投入的各项成本会增加，单位投入产出比将会下降。极端天气引发的企业经营状况恶化以及对企业预期的改变，会引发企业股价波动，进而引发市场风险。总之，极端天气可能通过影响实体经济活动间接影响金融体系，也会通过风险传染或者改变预期对金融体系产生直接影响。

为应对极端天气风险带来的影响，从短期看，需要发挥保险“托底减压”作用。保险业在分摊灾害损失方面具有不可替代的功能，我国需要积极发展完善气象灾害保险保障体系，充分发挥其风险管理、经济损失分摊的作用。

首先，大力发展完善气象灾害保险体系。虽然我国保险赔付比例已从2008年汶川地震的0.2%上升到目前的10%左右，但距离国际水平仍有较大差距。因此，应提升气象灾害保险的覆盖范围；加强产品创新，提供多种个性化保险产品供给；加快推动气象灾害保险立法和政策支持，设计政府支持的多层次气象灾害风险分担机制。

其次，健全再保险体系。极端天气风险一旦发生，往往引发巨大的损失，而保险市场的赔付能力有限，财政力量难以满足赔付需求。因此，我国应借鉴国际有益经验，全力加快开展再保险业务，建立多样化的风险分散路径减轻政府财政负担，分散自然灾害带来的损失。

最后，提升居民保险素养。从需求端看，我国目前保险深度和保险密度仅为3.88%和3330元，远低于发达国家市场水平，仅为全球水平的一半左右。这与我国大国经济地位不相符，也不符合建设金融强国的目标。因此，一方面，保险应坚持以人民为中心、以保障为核心，做到应赔尽赔，提高居民对保险的接受程度；另一方面，政府和保险业应利用各自优势，加强保险和金融知识教育，提升居民保险素养。

从长期来看，要深刻把握金融工作的政治性、人民性，引导保险资金投向薄弱环节和重点领域。始终坚持以人民为中心的价值取向，充分发挥保险资金改善民生和防灾减损的风险保障功能，是应对极端天气的长远之计。

增强保险产品和服务的多样性与普惠性。持续丰富农业保险产品，拓展农村金融资金来源，构建全方位、立体化的金融支持乡村振兴体系，为农业可持续发展提供金融“活水”。切实增强农业保险的保障功能，为农业发展和乡村振兴提供稳定的预期，为农业强国和粮食安全提供支持。

构建绿色保险服务体系，增强保险在经济社会中的服务和保障作用。2023年，我国绿色保险业务保费收入达到2298亿元，占行业总保费的4.5%。保险作为金融服务的重要组成部分，在促进经济社会全面绿色转型中发挥着独特优势。未来，应增强保险为绿色能源、绿色技术、应对气候变化等领域提供专业风险保障的能力。

全面加强金融监管，强化绿色保险业服务实体经济质效。绿色保险可持续发展的核心，是确保保险业务有合理风险回报水平。应当遵循市场规律，完善激励约束机制，既要有约束，更要有激励。应加强金融机构监管力度，进一步推进保险资金运用规范化；加大对中小企业和乡村振兴等薄弱环节的服务力度，支持保险资金投资绿色金融领域。必须进一步发挥监管的刚性约束与震慑作用，引导保险业高质量发展。

（作者均系湖南大学金融发展与信用管理研究中心特约研究员）

(责编：罗知之、陈键)

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