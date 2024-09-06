孟 珂

原标题：8月份电商物流指数为114.2点 市场供求两端均保持稳定

9月5日，中国物流与采购联合会和京东集团联合发布数据，2024年8月份中国电商物流指数为114.2点，较7月份回升0.1点。

中国物流信息中心分析师吴江对《证券日报》记者表示，总体来看，8月份电商物流指数逐步企稳，用户满意度连续上升，电商物流市场供求两端均保持稳定。后期，消费潜力将继续释放，网购活动趋于活跃，预计电商物流保持平稳运行、质效提升。

光大银行金融市场部宏观研究员周茂华对《证券日报》记者表示，从近几个月走势看，电商物流指数有所波动但整体呈现修复改善态势，反映国内电商物流行业景气度和市场需求持续改善。

从分项指数来看，电商物流总业务量指数止跌回升。8月份，电商物流总业务量指数为130.5点，比7月份提高0.3点。分地区来看，东部、西部和东北部地区总业务量指数有所上升，其中东北部地区升幅较大，回升1.5点。

农村电商物流业务量指数小幅下降。8月份，农村电商物流业务量指数为128.9点，比7月份回落0.6点。

吴江表示，“奥运热”带动文体商旅融合消费持续升温，电商物流需求重回增长轨道，总业务量指数环比提升0.3点。在“体育+”消费的带动下，游泳、骑行和球类运动器材等成为8月份电商消费的热点内容。但与此同时，受8月份多地高温延续及北方降水偏多等因素影响，农村电商物流业务量指数环比回落0.6点。

履约和时效指数止跌回升，电商物流满意度再创新高。8月份，电商物流企业服务能力稳步提高，物流时效指数和履约率指数分别回升0.4点和0.2点，保持在高位运行。市场迎来积极反馈，满意率指数环比提高1.2点，达到103.7点，实现连续6个月上升，并再次创出指数发布以来的新高。

库存周转率、人员、实载率指数有所回落，成本指数明显下降。8月份，部分电商平台和企业进入中秋备货季，企业库存有所上涨，电商物流企业库存周转率环比下降2.5点，中国仓储指数为50.2%，重回扩张区间。人员指数和实载率指数出现小幅波动，分别较7月回落0.6点和0.1点。成本指数大幅下降3.1点，创出2023年以来的新低，企业成本压力明显改善。

“企业服务能力稳步提高，物流时效、履约率和满意率指数均有所上涨。人员指数和实载率指数受农村业务量回落影响，小幅下降，但仍保持在高位区间。”吴江分析称，受8月份成品油价格下调及新能源配送车辆更新等积极因素影响，电商物流企业成本迎来明显改善。

在周茂华看来，面对日益激烈的市场竞争和消费者不断升级的需求，电商物流企业需要持续优化自身的运营模式和服务流程，以提高物流效率和服务质量。

(责编：罗知之、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经