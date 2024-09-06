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金融机构中报那些“被忽视”的积极信号

苏向杲
2024年09月06日09:06 | 来源：证券日报
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原标题：今日视点：金融机构中报那些“被忽视”的积极信号

金融机构是联系国民经济各部门的纽带，是反映国民经济活动的“寒暑表”。当前，我国宏观经济向高质量转型发展，上市金融机构与实体经济同频共振。

从市场最为关注的归母净利润数据来看，不同金融机构增速有所分化。上半年，42家上市银行归母净利润合计为1.09万亿元，同比增长0.4%；5家上市险企归母净利润合计为1717.99亿元，同比增长12.55%；43家上市券商归母净利润合计为639.6亿元，同比下降21.92%；4家上市期货公司归母净利润合计为6.87亿元，同比下降2.48%；2家上市信托公司归母净利润合计为7.21亿元，同比增长15.6%。

在笔者看来，对资本市场和投资者而言，利润等公开指标确实值得关注，但不同金融机构中报中也藏有一些易被忽视的积极信号。具体而言，上市金融机构中报“隐藏”了四大积极信号。

一是，金融机构普遍看好我国经济长期发展前景。

金融机构能够敏锐地察觉到实体经济的波动，而头部金融机构则拥有更为出色的宏观经济趋势分析能力。总体来看，国有大行、头部险企等金融机构普遍认为，尽管当前我国经济面临诸多挑战，但经济稳定运行、长期向好的发展态势不变，且我国经济基础稳、优势多、韧性强、潜能大，有利条件强于不利因素。下半年，政策面将加大宏观调控力度，加强逆周期调节，实施积极的财政政策和稳健的货币政策，推动我国经济持续向好发展。

二是，不少头部金融机构看好A股的长期配置价值。

险资作为耐心资本的主要组成部分，是资本市场最重要的买方力量之一，其对权益市场的研判向来备受投资者关注。上半年，不少头部险资机构加仓了A股相关板块。展望下半年，上市险企纷纷表示，“坚定看好A股和港股的好公司”“加大对价值型权益资产的长期配置”。此外，一些上市券商也明确表示，“当前A股市场估值处于历史底部区域”。

三是，金融机构服务实体经济的质效进一步提升。

质效的提升反映在多个层面。其中，融资成本层面，在监管部门引导下，银行贷款利率持续下行，有效降低了实体经济融资成本。融资结构层面，商业银行在“五篇大文章”（科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融）领域的贷款增速普遍高于平均增速，有效满足了实体经济的融资需求；券商等机构持续助力实体企业通过股权、债券等方式获取直接融资。减费让利方面，上半年银行、券商等机构积极响应监管导向，通过减免手续费等方式让利实体企业和消费者。总之，金融机构的服务方式与实体经济转型发展的适配度进一步提升。

四是，金融机构加速转型，服务实体经济的后劲更足。

今年以来金融机构加快了转型步伐。一方面，金融机构加大了业务转型，如，商业银行通过强化非息收入以平滑净息差下行；保险机构通过优化产品结构、提升投资收益等手段增强经营效益；券商机构加速转型，自营业务成为业绩增长的主要驱动力；信托机构也在“三分类新规”的指引下，加速优化业务结构。另一方面，金融机构通过加强风控、增资补血等方式，提升了资本充足率、偿付能力充足率等资本监管指标，抗风险能力更强，服务实体经济的后劲更为充沛。

中途蓄力，才能爬坡过坎；乘势扬帆，方可破浪前行。当前，我国经济正从高速增长阶段向高质量发展阶段转变，经济结构调整、转型升级在快速推进。笔者相信，上述积极信号将持续推动我国经济继续向高质量发展加速迈进。

(责编：罗知之、陈键)
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