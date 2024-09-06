“咱们这服务大厅真是越来越方便，工作人员的服务更是热情周到。以前办理注销营业执照需要好几天才能办完的事儿，现在当天就给办理了！”日前，河南省虞城县城关镇惠民社区居民刘女士一边说着，一边在便民服务中心市场监管窗口外开心地收起自己的身份证。

为进一步提升政务服务软实力，为人民群众提供“沾泥土、接地气”的贴心服务，着力解决群众的“烦心事、闹心事”，全力做好服务群众“最后一公里”。今年以来，虞城县城关镇便民服务中心坚持以人民为中心的发展思想，采取更多惠民生、暖民心举措，促进社会和谐稳定，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。

该镇按照减少环节、优化流程、规范运行、便民高效的原则，对承担的居民养老保险、医疗保险、困难残疾人生活补贴等181项政务服务和便民服务事项进行梳理，全面公开，让群众对办理事项一目了然。

该镇统筹职能部门集中办公，实施一次性告知、代办帮办、一窗受理等便民服务举措。对70岁以上老人、重度残疾人、重大疾病人员、孤儿、五保人员等群体，工作人员采取“上门服务、入户办理”，将业务办理方式由柜台办到现场办的小转变，解决了特殊群体办事难的大问题，切实增强了人民群众的获得感和满意度。

“代办员真是帮我大忙了！我年龄大了，出门不方便，代办员上门帮我年审，没耽误养老金发放，态度还那么好，太谢谢她了。”城关镇大同东街社区居民刘翠云老人满怀感激地说道。刘老太因生活无法自理养老金不能按时年审，由社区代办员为其上门服务解决了燃眉之急。

城关镇便民服务中心践行“人民至上”的服务理念，围绕打造便捷高效的一站式政务服务平台目标，不断优化窗口服务模式，创新服务方式，推行“高效办成一件事”。对办事群众实行一个窗口接待，一份清单列清要件，一个窗口全办结，由“多部门、多窗口、多次跑”到“一部门、一窗口、零次跑”，大大缩减群众办事时间。

政务服务不仅有“速度”，更有“温度”。城关镇便民服务中心配有宽敞舒适的便民休息区、母婴室等服务区域；服务电话、茶水台、自助机、急救药箱、轮椅、打气筒、雨伞、老花镜、针线包等便民服务设施，让群众感受到便民服务中心就是身边的“百宝囊”。

城关镇便民服务中心余永强介绍说，中心将持续围绕规范化、标准化、高效化发展方向，整合已有资源，借助科技赋能+帮办代办机制服务再升级，倾力打造群众身边的新型便民服务中心。(王支援 王圣义）

(责编：曹淼、李源)

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