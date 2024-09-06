原标题：上半年超七成A股上市银行中间业务收入“缩水”

本报记者 彭 妍

在目前银行业净息差普遍收窄的背景下，发力中间业务收入成为各家银行转型的重要突破口。随着A股42家上市银行半年报披露完毕，中间业务发展情况也浮出水面。整体来看，今年上半年，银行中间业务收入（即手续费及佣金净收入）下滑是普遍现象。

Wind数据显示，2024年上半年，42家上市银行合计实现手续费与佣金净收入约4000亿元，同比下降12.03%。其中，31家手续费及佣金净收入为负增长，占比73.8%；11家上市银行手续费及佣金净收入实现正增长。

“部分上市银行中间业务收入承压，原因可能在于：其一，由于市场原因，理财产品、公募基金等代销难度上升，代销收入萎缩；其二，由于市场竞争或者主动向实体经济让利，商业银行持续减免手续费。”中央财经大学证券期货研究所研究员杨海平对《证券日报》记者表示，在银行净息差持续承压的背景下，拓展中间业务收入对商业银行的生存和发展至关重要，因而也是商业银行转型的重要方向。

多家银行中间业务收入承压

Wind数据显示，2024年上半年，在42家上市银行中，有31家手续费及佣金净收入同比下滑。其中不仅包括11家城商行、5家农商行，甚至9家股份行、6家国有大行增速也集体出现负增长。

分类别来看，国有大行的手续费及佣金净收入普遍出现下滑。从增速看，六大行中，工商银行、农业银行、中国银行上半年手续费及佣金净收入同比降幅均在5%以上，邮储银行、交通银行、建设银行3家降幅均在10%以上。

对于手续费及佣金净收入减少的原因，邮储银行在半年报中表示，主要是受“报行合一”政策影响，代理保险业务收入减少导致。交通银行则表示，主要是受资本市场波动、居民消费偏弱、持续减费让利及相关产品费率调整等因素综合影响，代理类、投资银行及银行卡业务收入同比下降较多。

股份制银行的手续费及佣金净收入下滑尤为明显。记者梳理发现，今年上半年，9家上市股份制银行手续费及佣金净收入规模呈下降状态，其中有8家银行手续费及佣金净收入降幅在两位数之上。比如，平安银行上半年手续费及佣金净收入129.97亿元，同比下降20.6%，其中结算手续费收入18.36亿元，同比下降1%；代理及委托手续费收入29.02亿元，同比下降40.6%；银行卡手续费收入64.12亿元，同比下降23.3%；其他手续费及佣金收入29.75亿元，同比下降4.6%。

城商行手续费及佣金净收入降幅也较大。苏农银行、张家港行手续费及佣金净收入同比降逾40%，分别为48.66%、47.27%，宁波银行、长沙银行、上海银行手续费及佣金净收入同比降逾20%，分别为24.9%、23.66%、23.54%。

今年上半年，虽然有31家上市银行中间业务收入不及去年同期，但也有11家上市银行中间业务收入实现正增长。其中增幅最高的是瑞丰银行，上半年实现手续费及佣金净收入1450.2万元，较去年同期增长554.13%。

上半年手续费及佣金净收入同比增超100%的还有重庆银行和江阴银行。其中，重庆银行手续费及佣金净收入5.11亿元，较去年同期增加3.14亿元，增幅159.99%；江阴银行手续费及佣金净收入7726.8万元，较去年同期增加4064.5万元，增幅110.92%。

重庆银行在半年报中表示，2024年上半年，手续费及佣金净收入之所以大幅增长，主要得益于当期理财产品管理费及超额报酬较上年同期增长。江阴银行在半年报中称，2024年上半年，手续费及佣金净收入增加主要系当期手续费及佣金收入增加，手续费及佣金收入增加主要系当期贷记卡手续费收入增加所致。

对于部分银行中间业务收入能够实现增长的原因，南开大学金融发展研究院院长田利辉对《证券日报》记者表示，主要因为这些银行采取了差异化的竞争策略，如加大财富管理和资产管理业务力度，或通过金融科技的应用提高了服务效率和客户体验，吸引更多客户选择。

下半年发展态势向好

随着利率市场化的推进，银行业整体面临净息差收窄的压力，不少银行将中间业务收入作为新的利润增长点。

在田利辉看来，随着金融市场的竞争加剧和客户需求的多样化，银行必须不断创新服务模式，拓展非传统银行业务领域，以提高自身竞争力。中间业务收入的增长有助于银行降低对利息收入的依赖，提高非利息收入的比例，实现更稳健的盈利结构和发展模式，同时也是银行适应利率市场化改革、提升综合竞争力的重要途径。

尽管今年上半年部分银行中间业务收入增长承压，但是银行一直在积极推进业务的转型。建设银行首席财务官生柳荣在中期业绩发布会上表示，近几年建设银行大力推动中间业务由价格竞争型向质量竞争型转变。从上半年情况来看，在客户基础、收入结构优化、精细化管理成效等方面都出现积极变化。财务管理、消费金融、投资银行等新兴领域收入在中间业务收入中占比超过六成，新的业务动能正在培育成型。

“银行中间业务收入的增长压力可以通过多种方式缓解。银行可以通过优化资产负债表、压降负债端成本的方式，来减轻净息差收窄带来的影响。银行还可以提高轻资本的非息收入占比来提振中间业务收入。更为重要的是，银行要主动布局科技金融，利用大数据、人工智能等技术手段，提高服务效率，降低运营成本，从而提升中间业务的盈利能力。”田利辉称。

对于下半年中间业务收入的走势，银行普遍持乐观态度。“从全年判断看，整个中间业务收入的发展态势应该会好于上半年。”生柳荣表示，经济稳中向好的积极因素和有利条件在不断累积，无论是资本市场投融资体系的发展，因地制宜发展新质生产力涉及的新一代信息技术、人工智能、生物医药等领域，还是与提振内需相关的消费金融领域，都有更多可为空间。

(责编：罗知之、陈键)

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