人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

上半年超七成A股上市银行中间业务收入“缩水”

2024年09月06日09:07 | 来源：证券日报
小字号

原标题：上半年超七成A股上市银行中间业务收入“缩水”

本报记者 彭 妍

在目前银行业净息差普遍收窄的背景下，发力中间业务收入成为各家银行转型的重要突破口。随着A股42家上市银行半年报披露完毕，中间业务发展情况也浮出水面。整体来看，今年上半年，银行中间业务收入（即手续费及佣金净收入）下滑是普遍现象。

Wind数据显示，2024年上半年，42家上市银行合计实现手续费与佣金净收入约4000亿元，同比下降12.03%。其中，31家手续费及佣金净收入为负增长，占比73.8%；11家上市银行手续费及佣金净收入实现正增长。

“部分上市银行中间业务收入承压，原因可能在于：其一，由于市场原因，理财产品、公募基金等代销难度上升，代销收入萎缩；其二，由于市场竞争或者主动向实体经济让利，商业银行持续减免手续费。”中央财经大学证券期货研究所研究员杨海平对《证券日报》记者表示，在银行净息差持续承压的背景下，拓展中间业务收入对商业银行的生存和发展至关重要，因而也是商业银行转型的重要方向。

多家银行中间业务收入承压

Wind数据显示，2024年上半年，在42家上市银行中，有31家手续费及佣金净收入同比下滑。其中不仅包括11家城商行、5家农商行，甚至9家股份行、6家国有大行增速也集体出现负增长。

分类别来看，国有大行的手续费及佣金净收入普遍出现下滑。从增速看，六大行中，工商银行、农业银行、中国银行上半年手续费及佣金净收入同比降幅均在5%以上，邮储银行、交通银行、建设银行3家降幅均在10%以上。

对于手续费及佣金净收入减少的原因，邮储银行在半年报中表示，主要是受“报行合一”政策影响，代理保险业务收入减少导致。交通银行则表示，主要是受资本市场波动、居民消费偏弱、持续减费让利及相关产品费率调整等因素综合影响，代理类、投资银行及银行卡业务收入同比下降较多。

股份制银行的手续费及佣金净收入下滑尤为明显。记者梳理发现，今年上半年，9家上市股份制银行手续费及佣金净收入规模呈下降状态，其中有8家银行手续费及佣金净收入降幅在两位数之上。比如，平安银行上半年手续费及佣金净收入129.97亿元，同比下降20.6%，其中结算手续费收入18.36亿元，同比下降1%；代理及委托手续费收入29.02亿元，同比下降40.6%；银行卡手续费收入64.12亿元，同比下降23.3%；其他手续费及佣金收入29.75亿元，同比下降4.6%。

城商行手续费及佣金净收入降幅也较大。苏农银行、张家港行手续费及佣金净收入同比降逾40%，分别为48.66%、47.27%，宁波银行、长沙银行、上海银行手续费及佣金净收入同比降逾20%，分别为24.9%、23.66%、23.54%。

今年上半年，虽然有31家上市银行中间业务收入不及去年同期，但也有11家上市银行中间业务收入实现正增长。其中增幅最高的是瑞丰银行，上半年实现手续费及佣金净收入1450.2万元，较去年同期增长554.13%。

上半年手续费及佣金净收入同比增超100%的还有重庆银行和江阴银行。其中，重庆银行手续费及佣金净收入5.11亿元，较去年同期增加3.14亿元，增幅159.99%；江阴银行手续费及佣金净收入7726.8万元，较去年同期增加4064.5万元，增幅110.92%。

重庆银行在半年报中表示，2024年上半年，手续费及佣金净收入之所以大幅增长，主要得益于当期理财产品管理费及超额报酬较上年同期增长。江阴银行在半年报中称，2024年上半年，手续费及佣金净收入增加主要系当期手续费及佣金收入增加，手续费及佣金收入增加主要系当期贷记卡手续费收入增加所致。

对于部分银行中间业务收入能够实现增长的原因，南开大学金融发展研究院院长田利辉对《证券日报》记者表示，主要因为这些银行采取了差异化的竞争策略，如加大财富管理和资产管理业务力度，或通过金融科技的应用提高了服务效率和客户体验，吸引更多客户选择。

下半年发展态势向好

随着利率市场化的推进，银行业整体面临净息差收窄的压力，不少银行将中间业务收入作为新的利润增长点。

在田利辉看来，随着金融市场的竞争加剧和客户需求的多样化，银行必须不断创新服务模式，拓展非传统银行业务领域，以提高自身竞争力。中间业务收入的增长有助于银行降低对利息收入的依赖，提高非利息收入的比例，实现更稳健的盈利结构和发展模式，同时也是银行适应利率市场化改革、提升综合竞争力的重要途径。

尽管今年上半年部分银行中间业务收入增长承压，但是银行一直在积极推进业务的转型。建设银行首席财务官生柳荣在中期业绩发布会上表示，近几年建设银行大力推动中间业务由价格竞争型向质量竞争型转变。从上半年情况来看，在客户基础、收入结构优化、精细化管理成效等方面都出现积极变化。财务管理、消费金融、投资银行等新兴领域收入在中间业务收入中占比超过六成，新的业务动能正在培育成型。

“银行中间业务收入的增长压力可以通过多种方式缓解。银行可以通过优化资产负债表、压降负债端成本的方式，来减轻净息差收窄带来的影响。银行还可以提高轻资本的非息收入占比来提振中间业务收入。更为重要的是，银行要主动布局科技金融，利用大数据、人工智能等技术手段，提高服务效率，降低运营成本，从而提升中间业务的盈利能力。”田利辉称。

对于下半年中间业务收入的走势，银行普遍持乐观态度。“从全年判断看，整个中间业务收入的发展态势应该会好于上半年。”生柳荣表示，经济稳中向好的积极因素和有利条件在不断累积，无论是资本市场投融资体系的发展，因地制宜发展新质生产力涉及的新一代信息技术、人工智能、生物医药等领域，还是与提振内需相关的消费金融领域，都有更多可为空间。

(责编：罗知之、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
能源转型“绿”意浓 激活经济发展新引擎
　　近期，以旧换新、设备更新等活动如火如荼，能源领域绿色低碳转型持续推进。 近年来，我国能源转型取得显著成就，推动经济发展迈上新台阶。…
打好“虫口夺粮”主动仗 各主产区夯实秋粮丰收基础
　　秋粮产量占全年粮食总产量的四分之三，是粮食生产的大头。记者从农业农村部了解到，当前，秋粮已进入产量形成关键期，主产区作物总体长势良好。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部