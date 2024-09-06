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AI搜索赛道竞争白热化 头部厂商抢先布局

袁传玺
2024年09月06日09:08 | 来源：证券日报
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原标题：AI搜索赛道竞争白热化 头部厂商抢先布局

随着人工智能技术的飞速发展，AI搜索已经成为科技巨头们竞相争夺的新战场。

9月4日，百度官宣文心一言App正式升级为文小言，定位百度旗下“新搜索”智能助手。区别其他搜索产品，文小言推出了富媒体搜索、多模态输入、文本与图片创作等“新搜索”能力，能全面满足用户搜、创、聊需求。

有业内人士对《证券日报》记者表示，文小言的推出将AI搜索推向了发展的另一个方向，从曾经简单的问答，转换到了聊天的形式。并且记忆和自由订阅功能让其更像一个生活和工作的助手，能理解用户的偏好。

事实上，AI搜索已经成为人工智能应用场景中的一个重要赛道。中信证券研报显示，2024年3月份AI产品的访问量中，AI搜索占比达24.2%，是仅次于大模型外的第二大使用场景。在百度2024年第二季度财报电话会上，百度创始人、董事长兼首席执行官李彦宏也表示，已有18%的搜索结果由AI生成。

目前在AI搜索的竞技场上，百度搜索、阿里夸克、360AI搜索、秘塔AI搜索、天工AI等十几款智能搜索引擎正展开一场白热化的较量，技术革新则成为了突围的关键。

对于AI搜索的创新，百度副总裁、AI产品创新业务及MEG战略运管中心负责人薛苏认为，AI时代的新搜索不再局限于传统的信息检索功能，而是理应满足用户在搜、创 、聊等多层次的需求，具备更像人、更懂人的特点。

“AI技术通过自然语言处理和深度学习，能够更深入地理解用户意图，提供更为精准、个性化的搜索结果，从而促使AI搜索快速筛选海量信息，提高信息获取效率。”工信部信息通信经济专家委员会委员盘和林对《证券日报》记者表示，而AI搜索的升级，让搜索更懂用户，让算法覆盖的信息量更广，数据有效性能够帮助用户找到更接近其偏好的答案。

除了技术革新外，拓展应用场景也是AI搜索领域的重要趋势。各大厂商纷纷将AI搜索技术应用于更多领域，以满足用户多样化的需求。

例如，夸克搜索引擎就将其AI技术与电商领域相结合，为用户提供更加智能化的购物搜索体验；荣耀也在手机上推出AI搜索功能，通过多角度理解用户意图，全面检索计算出更精准的答案，并通过集成图形化工具，帮助用户更好地理解和记忆内容，提高了搜索过程的效率和准确度。

此外，在医疗领域，AI搜索能够结合患者的症状描述和医疗影像资料，快速提供初步的诊断建议，为医生提供有力的辅助支持；在教育领域，AI搜索则能够根据学生的学习需求，提供个性化的学习资源和教学方案，助力学生高效学习。

“AI搜索与产业的互融，促进了信息的精准匹配与高效流通，为各行业带来深度洞察与决策支持。”艾媒咨询CEO张毅对《证券日报》记者表示，这种融合不仅提升了用户体验，还为企业创造了新的商业价值。作为商业化落地的有力标的，AI搜索正通过技术赋能，推动产业升级，实现数据驱动的智能化转型。

一位不愿具名的行业分析师对《证券日报》记者表示，AI搜索赛道的竞争日益激烈，各大厂商凭借各自的技术优势和应用场景拓展能力，不断推陈出新，力求在市场中脱颖而出。随着技术的不断进步和应用场景的不断拓展，AI搜索将会在未来发挥更加重要的作用，为用户带来更加便捷、智能的搜索体验。

(责编：罗知之、陈键)
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