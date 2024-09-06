原标题：过去5年我国科技型企业贷款年均增速20%

科技日报北京9月5日电 （记者代小佩）在国新办5日举行的“推动高质量发展”系列主题新闻发布会上，中国人民银行信贷市场司司长彭立峰给出一组亮眼数据：过去5年，我国科技型企业贷款的年均增速是20%，是贷款平均增速的近2倍。科技型中小企业贷款的年均增速是25%，专精特新企业贷款的年均增速是18%，远高于各项贷款的平均增速。此外，科技票据（科技型企业发行的债券）累计发行8600亿元。

“近年来，中国人民银行与科技等部门紧密协作，持续加强对科技研发和成果转化的资金支持和全链条的金融服务，取得了积极成效。”彭立峰说，比如，制定加大力度支持科技型企业融资行动方案，推动设立科创金融改革试验区，部门协同、央地联动的科技金融政策框架基本建立。同时，把科创领域作为优化资金供给结构的重点方向，累计设立了7000亿元支持科技创新的专项再贷款，组织开展科技金融服务能力提升专项行动。

“下一步，我们将锚定建设科技强国目标，构建同科技创新相适应的科技金融体制，引导金融资本投早、投小、投长期、投硬科技。”彭立峰介绍道，要坚持点面结合的思路。在点上，着力做好国家重大科技任务的融资服务，建立金融政策同科技产业政策的协同机制，丰富金融支持的政策工具和手段，健全重大技术攻关风险的分散机制，激励金融机构提供长期性、低成本的融资支持。在面上，将做好科技型企业全生命周期的金融服务。

“科技型企业分种子期、初创期、成长期、成熟期等不同阶段，不同阶段对金融服务的需求不同。我们在做好全生命周期金融服务的同时，更加聚焦初创期、成长期科技型中小企业的需求。”彭立峰补充道。

(责编：罗知之、陈键)

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