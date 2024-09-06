原标题：天问三号发射任务计划2028年前后实施

科技日报合肥9月5日电 （记者洪敬谱 通讯员李宜然）“中国的天问三号任务计划在2028年前后实施两次发射任务，实现火星样品返回地球。”中国国家航天局探月与航天工程中心天问三号任务总设计师刘继忠5日在第二届深空探测（天都）国际会议上表示。

本次会议以“国际月球科研站——共商 共建 共享”为主题，邀请国内外航天机构、科研单位、高等院校共同研讨国际月球科研站合作建设的工程、技术、科学与人才培养等重大问题。

在会议主论坛上，刘继忠作了“天问三号火星取样返回任务”主题报告。他介绍，在科学研究方面，确立生命痕迹探寻为第一科学目标。在工程技术方面，将火面采样、火面起飞上升、环火交会和行星保护作为关键技术，规划13个阶段，采取就位和遥感等探测方式，开展基于生命痕迹全链条要素的火星样品研究和数据研究，保证样品拿得回、科学有发现。在行星保护方面，切实履行国际公约，开展前向和返向行星防护，确保不污染火星、不污染地球以及样品的原始性。

“天问三号任务将开展国际载荷合作、样品和数据共享、未来规划共同研究三方面国际合作，与全世界科学家联合开展火星样品和数据合作共享研究，联合各国或科研机构开展火星科研站的使命与任务定义、需求分析、概念研究、实施方案设计，以及关键技术攻关等，共建火星家园。”刘继忠说。

(责编：罗知之、陈键)

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