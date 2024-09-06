9月5日，走进河南省虞城县沙集乡郑海村秋月梨种植园，放眼望去，沉甸甸的果实将树枝压弯了腰，整个果园弥漫着清香，让人心旷神怡。

驻村第一书记夏浩天介绍，为促进村集体经济发展，郑海村驻村工作队和村“两委”及群众代表赴周边省市秋月梨种植基地实地考察，于2017年引进了优质品种秋月梨种植项目。眼前的86亩秋月梨进入收获季节，每亩收入在3000元左右。

“剪枝、授粉、套袋、施肥各个环节都需要三四十个工人。活不重，工资按天开，有空就来园里干点活，感觉挺好的。我在这里干活有两三年了，每年都能挣点零花钱，非常有劲头。”秋月梨种植园的工人徐行进说。

近年来，为深入推进产业振兴助力乡村振兴的发展模式，郑海村坚持长远布局、创新推动，“种、养、加”全产业链布局，为全村振兴致富增添产业力量。

在郑海村的中亿防雨服饰制衣车间，映入眼帘的是一派忙碌的生产景象。设计款式、面料剪裁、车间生产、检验质量、打包装箱，一件雨衣的生产工序就完成了。这样的生产工序，上点岁数的村民王素芝负责防雨服饰修剪线头，一个月能拿到2000元左右。

夏浩天介绍，防雨服饰制衣车间是郑海村委会招商引进的生产车间，车间内生产的防雨服饰主要线上销售，销往广东省、福建省、河北省等地，防雨服饰订单一直供不应求。制衣车间目前提供120多个就业岗位，其中有郑海村村民20人。

“这种头部稍微带点腮红的是果冻龟，池子里全身奶白色的是焦糖龟。村里免费提供种龟和亚成龟，还免费进行技术指导，给养殖场签合同保价回收龟苗，我养的这几只龟明年就可以下蛋，收入2000多元不成问题。”在村民年立丽干净整洁的院子里，新修了一座养龟池，年立丽从池子里拿出一只巴西龟介绍说。

虞城县沙集乡副乡长、郑海村党支部书记王松龄表示，养种龟损耗率低，不但有着较好的经济效益，而且具有观赏性，美化了庭院。目前利用庭院经济项目款发展10户，明年根据养殖情况再扩大养殖规模，让更多的农户走上致富路，为全村的振兴增添产业力量。（王支援）

(责编：董童、李源)

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