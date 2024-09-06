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北京网络视听艺术大会上，业界热议——

科技赋能网络视听产业发展

沈 唯
2024年09月06日09:12 | 来源：科技日报
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原标题：科技赋能网络视听产业发展

“当前，超高清、生成式人工智能等新技术迅猛发展，为网络视听与各艺术门类的融合与互鉴提供了无限可能。”9月2日，在第二届北京网络视听艺术大会开幕式暨高峰研讨活动上，北京市广播电视局党组书记、局长王杰群说，“我们要更好发挥视听科技的赋能作用，推进网络视听创作理念、内容、形式、方法、手段全方位创新，探索网络创新与不同艺术领域的跨界融合，满足人民群众的美好精神文化需求。”

技术变革加速推动网络视听产业迭代升级，网络视听内容生产的智能化水平不断提升。各大网络视听平台正积极为精品内容创作探索更多有益的发展路径，让新技术、新应用、新场景、新业态等不断为内容赋能。

“网络视听行业因技术而生，因技术而兴。”爱奇艺创始人、首席执行官龚宇介绍，近年来，公司致力于依靠科技创新应用推动中国影视工业化进程，提升内容创作能力、运营效率和用户体验。“我们最近建立起的‘管理+制作’双轮驱动智能制作系统，推动了专业内容生产的标准化、专业化和规模化；自制内容管理系统已经覆盖公司的剧集、电影、动漫等全部项目，以数据驱动辅助管理团队实现高效决策。”龚宇说。

作为以互联网为基础的“科技+文化”公司，腾讯公司也在不断探索文化与科技融合共生的新路径。“影视作品尤其是大制作的电影和电视剧，制作过程往往复杂且冗长。”腾讯公司总编辑、公共政策副总裁朱殿君介绍，公司正在通过数字化手段，打破传统制作流程中的壁垒，实现各个环节的无缝对接。新技术的落地将大幅提高制作效率，在为创作赋能的同时，也能提高作品的稳定性和一致性。

“一直以来，快手致力于为用户打造一个更繁荣普惠的平台生态。”快手联合创始人银鑫介绍，公司研发了AI矩阵，先后推出大语言模型“快意”、文生图大模型“可图”。今年，公司还推出全球首个用户可用的真实影像级视频生成大模型“可灵”，并面向全球用户开放内测。银鑫说：“在未来，普通人也能充分释放想象，拥有创作大片的能力。”

AI技术在电影修复领域同样可以大展身手。抖音集团副总裁、总编辑张辅评介绍，公司与中国电影资料馆共同开启了“经典香港电影修复专项”。今年上半年，经过修复的《武状元苏乞儿》《A计划》等6部影片先后入选三大国际电影节。“未来，生成式人工智能应用还将为视听内容创作打开更广阔的空间，让技术与艺术结合得更加紧密。”张辅评说。

此次高峰研讨活动突出价值引领、技术赋能、行业前沿、趋势洞察四大特点。与会嘉宾围绕10个不同的行业热点话题发表主旨演讲，分享前沿洞察、增进业界交流，为行业发展注入新活力、新动力。

(责编：罗知之、陈键)
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