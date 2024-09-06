孙 瑜

原标题：传统文化与先进科技融于方寸之间

在中国古代，印章是文人雅士的身份象征，方寸之间尽显中华文化的博大精深。使用碲化镉发电玻璃打造的“唐花坞”，数千万根特种玻璃纤维制成的“回音壁”，不足手掌大小却雕刻着精美花纹的“华表”……近日，“印记北京中轴线”大众篆刻作品展在中华世纪坛展出。印章篆刻文化与北京中轴线碰撞出奇妙的火花。新型陶瓷、玻璃纤维、玻璃微珠等先进印材，电脑设计、3D打印、彩色喷绘等现代制印方法让展览充满科技范儿。

发电玻璃造出“唐花坞”

在北京中轴线上的中山公园内，有一座古色古香的温室花房。花房雕梁画栋，飞檐如同燕翅，名字叫作“唐花坞”。

这个好听的名字起源于中国古代花卉栽培技术——煻花。唐与煻相通，是用火烘焙的意思。唐花也就是在温室内培育的花卉。

在大众篆刻作品展上，唐花坞印章高度还原了建筑燕翅重檐、庄重典雅的造型。这枚印章由中国建材集团旗下凯盛科技集团有限公司的工作人员集体创作。印章采用碲化镉发电玻璃配合3D光敏树脂打印技术制作而成。

碲化镉发电玻璃是一种玻璃新材料，目前广泛应用于建筑外墙上。“碲化镉发电玻璃巧妙地结合了玻璃材料与半导体光电材料的优势，通过在玻璃衬底上沉积一层以碲化镉为主的半导体材料，使得普通玻璃变身为发电‘神器’。”凯盛科技集团有限公司党群部部长助理尚进拿着一小块碲化镉发电玻璃展示道，“碲化镉发电玻璃具有弱光性能好、抗衰减等特点，是适用于光伏建筑一体化的理想材料。”

小巧可爱的唐花坞印章将传统建筑形态与光电转换科技充分融合。当阳光照射在这枚印章上时，它仿佛在诉说着传统与现代的交融之美。

光纤传像材料制成“回音壁”

在展览上，一枚奇特的印章吸引了不少观众的目光。以往，人们在盖章前总要先看看印文，确保没有印反，再盖戳。而这枚回音壁印章，却将篆刻于底面的印文“高保真”地传输至上端面，改变了传统印章拓印时需反复确认的情况。

回音壁印章设计者、中国建筑材料科学研究总院有限公司北京分公司研发工程师焦朋告诉记者，回音壁存在特殊声学现象，可以让声音形成回声。他设计的这枚印章则利用了一种特殊光学材料。

焦朋所说的特殊光学材料指的是光纤传像材料。“该材料由数千万根玻璃光纤规则排列熔合而成，利用光线全反射原理传光传像，具有数值孔径大、分辨力高、光学零厚度等特点。”焦朋介绍，有赖于这种特殊的光学材料，回音壁印章才可以将底面图案清晰传输到顶部。

目前，光纤传像材料不仅可用于制造印章、镇纸、放大器等文创产品，还能用于制造夜视仪等高端器械。

3D打印复刻精美“华表”

天安门前的汉白玉华表，柱身上刻盘龙，柱头上立瑞兽，古朴精美，庄重威严。由于华表上的花纹十分复杂精美，以往手工制作一个微缩版“华表”十分费时费力。如今依靠3D打印技术，人们能够实现“华表”的完美复刻。

展览上，来自山东工业陶瓷研究设计院有限公司的华表印章，不足巴掌大小，却栩栩如生。“3D打印无需模具，提升了生产效率、缩短了设计周期，可以实现个性化、多样化的产品制作。”山东工业陶瓷研究设计院有限公司工程师吕佳琪说，不仅如此，3D打印技术还突破了传统制造和手工制造产品形状的局限性，开辟出巨大的设计空间。

“3D打印技术不仅能清晰展现华表印章上的花纹，还能做出镂空效果。”吕佳琪说。当然，这个过程并不是一帆风顺的。“3D打印也需要不停地设计、调整打印参数等，在制作华表印章的过程中我们就遇到了打印时间过长、倒角参数不够完善、断裂等问题。”

通过不断调整设计、积累经验，吕佳琪等人最终做出了令人满意的华表印章作品。

(责编：罗知之、陈键)

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