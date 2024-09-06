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听！讲不尽的“黄河故事”

张 蕴
2024年09月06日09:29 | 来源：科技日报
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原标题：听！讲不尽的“黄河故事”

“这件文物是距今约3600年至2800年的条纹彩陶靴，与现在的雪地靴非常相似。陶靴的造型是古代先民所穿靴子的直观反映，这说明当时的人们已完全脱离了用整块兽皮裹在脚上的原始鞋状态。”9月5日，在青海省西宁市胜利路小学，青海省博物馆社教员马娟正在为孩子们上一堂别开生面的“开学第一课”。

黄河从青藏高原奔涌而下，黄河文明亦从这里发祥，千百万年来流传至今的源头文物，不仅是历史的见证，也是黄河文化传承的载体。如今，随着黄河流域文物保护与活化利用工作的不断深入，一件件沉默的文物开始“说话”，向世人讲述着千年的黄河故事。

黄河沿线的博物馆“亮了”

为了让黄河文物“活”起来，2019年，由河南博物院、青海省博物馆、四川博物院等九省（区）博物馆共同发起并成立了黄河流域博物馆联盟（以下简称“联盟”），打造博物馆行业“黄河文化共同体”。

青海省博物馆党委书记、馆长王进先告诉科技日报记者：“汇集沿黄九省（区）博物馆资源，协同策办精品展览，是联盟密切合作的最好注解。观众可在品鉴文物之美、技艺之美、匠心之美、文化之美的同时，感知中华民族的厚重文化，增强文化自信。”

保护是为了更好地传承，传承是为了更生动地讲述。

几年间，联盟单位“各显身手”，通过线上与线下联动形式讲述黄河故事。

例如，联盟推出的“云探国宝——沿黄九省（区）博物馆带你畅游历史长河”大型直播活动，3天就吸引超过1200万网友在线观看。

2020年，陕西历史博物馆精心策划推出大型原创主题展览“彩陶·中华——中国五千年前的融合与统一”，以陕西地区出土彩陶为主，同时借展甘肃、河南等16省（区、市）、36家文博单位的296件（套）文物精品，举办迄今中国博物馆界涉及彩陶分布范围最广的一次展览。

2021年，郑州博物馆与联盟共同协办了“黄河珍宝——沿黄九省（区）文物精品展”等系列活动，深得民众喜爱。

“黄河文物是中华文明的活化石，它们承载着历史的记忆，反映了古代社会的生活面貌和精神追求。”王进先表示，“通过现代科技手段和创新展示方式，我们正在努力让这些文物‘活’起来，让更多人感受到黄河文化的魅力。”

黄河文明的国宝“活了”

9月4日一早，四川籍游客王欣带着父母来到青海省博物馆，一睹馆藏精品文物“舞蹈纹彩陶盆”、条纹彩陶靴、铜鎏金观音像的真容。

“这件文物出土于青海省海南藏族自治州同德县宗日遗址，是一件国宝级彩陶文物，口沿处有成组的对顶三角纹和成组的斜线纹，两组舞蹈人像手拉手沿着陶盆内壁围成一个圆圈载歌载舞，表现出原始人群的团结意识及生产生活的场景。”聆听着青海省博物馆“电子导游”的讲解，王欣和众多游客感受着黄河文化的雄浑。

“只有在现场，才能零距离感受文物穿越而来的历史感。”来自云南省的游客李先生感慨道。

讲好“黄河故事”是联盟成立的初心。2020年，联盟选取来自黄河沿线博物馆的9件珍品文物，撰写《文物珍宝讲述黄河文明》，从黄河文化不同切面，展现母亲河的灿烂文明。青海省博物馆馆藏精品文物“舞蹈纹彩陶盆”便是9件珍品文物之一。

今年7月，在第四季《国家宝藏》节目上，青海省博物馆的条纹彩陶靴、铜鎏金观音像两件国宝级文物一并展示。

“永乐金铜造像这种融合汉藏特色的特殊造型，展示了藏传佛教和汉传佛教血脉共通的文化认同，为我们研究河湟地区藏传佛教历史提供了珍贵的实物见证。”马娟介绍。

如今，从黄河源头到入海口，一件件文物正逐渐“苏醒”，它们穿越时空，向世人诉说着中华民族的悠久历史和文化自信。

(责编：罗知之、陈键)
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