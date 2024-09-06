人民网北京9月6日电 （记者杨曦）9月5日，国家林草局召开新闻发布会，介绍我国国家植物园体系建设成效。

国家林草局动植物司司长王维胜表示，为全力推进国家植物园体系建设，国家林草局主要开展了四个方面的工作：

积极推进国家植物园、华南国家植物园建设。国家林草局会同住房城乡建设部、中国科学院等部门报请国务院批准，于2021年12月在北京设立了国家植物园、2022年5月在广州设立了华南国家植物园。两个国家植物园设立后，国家林草局积极推进各项建设工作，指导其编制建设方案，支持珍稀野生植物迁地保护基础设施建设、国家林草局重点实验室建设等项目。目前，国家植物园迁地保育活体植物1.75万种，华南国家植物园迁地保育活体植物1.22万种，两个国家植物园植物迁地保护能力大幅提升。

科学布局全国国家植物园体系。国家林草局联合住房城乡建设部、中国科学院编制了《国家植物园体系布局方案》，2023年8月获得国务院批复同意，当年9月由国家林草局等5部门联合印发。《方案》明确了在已设立2个国家植物园基础上，再遴选出14个国家植物园候选园纳入空间布局，构建布局合理、功能互补的国家植物园体系。

不断夯实国家植物园体系建设支撑保障。去年以来，国家林草局联合住房城乡建设部印发了《国家植物园设立规范（试行）》《国家植物园创建、设立和建设工作程序（试行）》，组建了国家植物园体系建设专家委员会，组织编制了《国家植物园考核评价规范》等标准规范，为高质量、高水平建设国家植物园体系提供坚实保障。

有序推动新的国家植物园创建设立。目前，国家林草局联合住房城乡建设部正在开展新的国家植物园符合性认定评估、设立方案论证等工作，按照“成熟一个、设立一个”的原则，稳妥有序推进国家植物园体系建设。

“下一步，国家林草局将建立健全布局科学、动态开放、协同高效、保障有力的国家植物园体制机制，逐步构建中国特色、世界一流、万物和谐的国家植物园体系。”王维胜说。

(责编：杨曦、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经