人民网北京9月6日电 （记者杨曦）9月5日，国家林草局召开新闻发布会，介绍我国以国家公园为主体的自然保护地体系建设成效。国家林草局保护地司司长张利明表示，国家林草局高度重视，坚决扛起国家公园建设的政治责任，会同有关部门、地方采取一系列重大措施，全力推动以国家公园为主体的自然保护地体系建设。

具体来看，重点从以下几个方面推进相关工作：

加强顶层设计。推动出台《建立国家公园体制总体方案》《关于建立以国家公园为主体的自然保护地体系的指导意见》《国家公园空间布局方案》等重要文件，审查批复第一批国家公园总体规划，制定出台国家公园创建设立、监测评估、资金项目等10多项制度办法标准，基本构建了我国国家公园制度体系的“四梁八柱”。初步建立了中央直管和中央委托省级人民政府代管两种国家公园管理体制，以及主体明确、责任清晰、密切配合的央地、部门、园地协同联动机制。

加快立法进程。积极配合推动国家公园等自然保护地法律体系建设。2018年，国家林草局启动国家公园立法工作，全力推进法律制定。2022年11月，形成法律送审稿，并于报送国务院。法律审核阶段，司法部会同自然资源部和国家林草局反复修改，形成国家公园法草案，今年5月经司法部审议通过。7月31日，国务院第38次常务会议讨论并原则通过《国家公园法（草案）》，正式提请全国人大常委会审议，近期将进行一审。修订《自然保护区条例》并报送国务院，形成《风景名胜区条例》修改方案，出台《国家级自然公园管理办法》，“一法两条例一办法”的国家公园等自然保护地法律法规体系初步建立。

强化管理措施。印发《国家公园管理暂行办法》，明确规划建设、保护管理、公众服务等管理要求。在首批国家公园总体规划中，对边界区域、民生改善、设施建设等提出弹性管理措施。印发通知，对国家公园特许经营内容、范围等提出原则性要求，支持和鼓励地方积极探索行之有效的模式。严格落实分区管控措施，织牢织密网格化保护体系，定期开展巡护，强化安全生产，严厉打击各类违法违规行为。

强化支撑保障。国家林草局按照中央编办批复，指导完成东北虎豹、武夷山国家公园管理局组建工作。设立大熊猫、东北虎豹、雪豹、长臂猿等国家保护研究中心。与财政部联合印发《关于推进国家公园建设若干财政政策的意见》，初步建立起中央财政投入为主的多元化资金保障制度。研发运行国家公园感知系统，完善天空地一体化监测体系。与中国科学院、清华大学共建国家公园研究院，成立国家公园艺术与设计中心。组建分片包保组，深入一线蹲点，强化对各国家公园的监督指导。

(责编：杨曦、高雷)

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