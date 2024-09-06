人民网北京9月6日电 （记者杨曦）9月5日，国家林草局分析研判当前森林草原防火工作面临的形势，安排部署今秋明冬林草系统森林草原防火工作，全力推动林草防火事业高质量发展。

全国多数地区即将步入秋冬季防火期，特别是中秋、国庆双节临近，森林草原防火面临气候多变、局部火险等级较高的严峻态势。

国家林草局指出，各地要深刻认识当前形势，提高站位，坚决践行“预防在先、发现在早、处置在小”的准则。要以林长制为引领，压实防火责任，强化属地责任落实。要构建 “网格化” 管理模式，提升基层防控能力，实现防火责任的全域覆盖和无缝对接，全力解决责任落实“最后一公里”问题。要把严控火源作为预防火灾的首要任务，通过动态消除隐患、加强监测预警和巡查巡护，坚决将火源阻挡在山下林外。要运用多渠道、多种形式开展全面防火宣传，提高全民防火意识，营造群防群治的良好氛围。

国家林草局要求，各地林草部门要系统推动防火工作提质增效，加快国债项目建设，尤其是防火阻隔系统建设，确保项目合规高效。要针对“火源管控力度不足”和“人民防线构筑不牢”两大问题，通过制定并实施专项举措，提升火源管控能力和全民防火意识。要深入开展隐患治理专项行动，秉持 “隐患就是事故” 的理念，扎实进行排查整治，实现隐患动态清零。要推进防火科技赋能，借助无人机、视频监控等高科技手段，提高火情监测和应急处置能力，推动技防、智防水平迈向新台阶。要强化“林电共安”工作，加强边境火防控，完善防控机制，确保边境地区森林草原资源安全以及群众生产生活不受威胁。

国家林草局强调，要持续做好安全生产和防灾减灾救灾工作，特别是在扑火安全方面，必须平时抓紧、战时从严，强化规章制度建设、教育培训和紧急避险训练，确保早发现、快处置、保安全，同时严格火场指挥和纪律，提升队伍自救互救能力，坚决防止人员伤亡和火势蔓延。

(责编：杨曦、高雷)

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