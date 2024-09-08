新华社上海9月8日电（记者董雪、温竞华）中国科学技术发展战略研究院8日在2024浦江创新论坛上发布《中国区域科技创新评价报告2024》。报告显示，我国区域科技创新水平进一步提升，多层次、各具特色的区域创新体系更加完善，有力支撑高水平科技自立自强和科技强国建设。

报告从科技创新环境、科技活动投入、科技活动产出、高新技术产业化和科技促进经济社会发展等5个方面，选取12个二级指标和44个三级指标，对全国31个省、自治区、直辖市（不包括港澳台）综合科技创新水平进行评价，并对各地区科技创新发展态势进行分析研究。

报告显示，2024年，我国综合科技创新水平指数得分为78.43分，比2023年提高1.30分，科技活动投入和产出指数显著提高，科技促进经济社会发展水平持续提升。

“北京、上海、广东、江苏、天津和浙江6省市综合科技创新水平领先全国，科技创新中心等创新高地引领作用持续提升，区域协同创新发展成效进一步显现。”中国科学技术发展战略研究院技术预测与统计分析研究所所长玄兆辉说。

玄兆辉介绍，京津冀、长三角、粤港澳大湾区创新发展引领优势进一步强化。2024年是京津冀协同发展战略实施10周年，十年来，京津冀协同创新驱动持续发力。北京企业对津冀两地企业投资4.9万次，投资总额2.3万亿元。

与此同时，长三角科技创新共同体建设继续提速，长三角的发明专利拥有量、新产品销售收入、高技术产业营业收入等13项指标占全国比重均超过30%。广东以珠三角为主阵地，科技活动投入指数和科技促进经济社会发展指数保持在全国首位。

2024浦江创新论坛由科技部和上海市政府共同主办，会期为9月7日至10日，论坛主题为“共享创新 共塑未来：构建科技创新开放环境”。

(责编：牛镛、岳弘彬)

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