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商务部回应荷兰扩大光刻机出口管制范围

2024年09月08日22:27 | 来源：新华网
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　　新华社北京9月8日电 针对荷兰近日宣布将扩大光刻机出口管制范围，商务部新闻发言人8日回应称，中方注意到相关情况。近来，中荷双方就半导体出口管制问题开展了多层级、多频次的沟通磋商。荷方在2023年半导体出口管制措施的基础上，进一步扩大对光刻机的管制范围，中方对此表示不满。

　　这位发言人表示，近年来，美国为维护自身全球霸权，不断泛化国家安全概念，胁迫个别国家加严半导体及设备出口管制措施，严重威胁全球半导体产业链供应链稳定，严重损害相关国家和企业正当权益，中方对此坚决反对。

　　这位发言人说，荷方应从维护国际经贸规则及中荷经贸合作大局出发，尊重市场原则和契约精神，避免有关措施阻碍两国半导体行业正常合作和发展，不滥用出口管制措施，切实维护中荷企业和双方共同利益，维护全球半导体产业链供应链稳定。

(责编：牛镛、岳弘彬)
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