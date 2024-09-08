记者9月8日从中国五矿集团有限公司获悉，9月7日，中国五矿及所属子企业与青海省国资委、青海省国有资产投资管理有限公司签署协议，拟共同组建中国盐湖工业集团有限公司（暂定名）。交易完成后，青海盐湖工业股份有限公司（盐湖股份）控股股东将由青海国投变更为中国盐湖集团，实际控制人将由青海省国资委变更为中国五矿。

中国五矿有关负责人表示，中国盐湖集团组建后，将立足青海省独具优势的盐湖资源，充分发挥中国五矿在产业、人才、技术、管理等方面的优势，全面提升资源综合开发利用水平，加快“走出去”步伐，实现盐湖资源绿色、高效、循环开发，加强我国钾、锂资源的保障能力。组建后的中国盐湖集团将致力于成为世界一流的盐湖产业集团，通过技术创新引领产业创新，带动世界级盐湖产业基地的建设和发展，推动青海省产业“四地”建设，为中国式现代化建设贡献力量。

根据盐湖股份发布的公告，本次交易尚需相关各方报有权国有资产监督管理部门审核批准，本次交易涉及的评估报告尚需完成国资备案，本次交易尚需通过经营者集中审查。

来自中国五矿的信息显示，作为我国大型金属矿业央企，中国五矿在金属矿产领域实力雄厚，在新能源领域布局全面，在盐湖资源开发利用方面也拥有成功实践和独特优势。（记者王希）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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