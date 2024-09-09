本报记者 杨颜菲

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生鲜运输、快递集散、应急配送……低空物流如今已进入加速发展阶段。在江西赣州，当地抢抓低空物流发展先机，集中资源建设低空经济产业园，夯实产业发展基础；同时瞄准低空物流解决方案，不断完善产业链条。随着相关经验模式从试点走向推广，当地低空物流产业不断壮大。

关于低空物流，有哪些想象空间？

在广东深圳，多旋翼无人机从篮球场起飞，载着用于抢救病人的血液，仅需30分钟就能送达医院，比开车快半个多小时；伶仃洋上，固定翼无人机满载货物，从深圳飞往珠海……这些场景所用的无人机和解决方案，来自江西赣州低空经济产业园。

集中资源，抢占低空物流新赛道

赣州南康区公主岭北侧，大广高速和京港澳高速交会处，赣州低空经济产业园的牌子非常醒目。“赣南的山沟里，‘长’出了一个低空经济产业园。”南康区无人机产业发展有限公司总经理鄢浩林说。

鄢浩林曾在地方多个部门工作，人生前30年与无人机毫无交集。2012年，国务院出台关于支持赣南等原中央苏区振兴发展的若干意见，这之后，他开始协助民航局对口帮扶干部开展相关工作。

“无人机产业的前景很好，但是具体应该如何规范发展，需要在一个地方进行试点。”2016年，民航局对口帮扶干部茅俊杰结合南康区交通、地理等优势，建议在这里建立无人机试验区。这个想法很快就得到了民航局及地方政府的支持，鄢浩林成了无人机工作专班负责人。

为了尽快熟悉低空物流产业，鄢浩林带领专班人员跟着民航局对口帮扶干部一起走访，听讲座，跑展会，见客商，并到深圳开展“预招商”。靠着这种不会就学、不懂就问的努力和钻研，工作专班很快步入了民航这个专业性较强的领域。

“经过半年的测试，我们在南康北部山区开辟了16条航线，2017年南康区的项目成为物流无人机配送试点项目，顺丰集团的丰翼科技旗下合资子公司丰羽顺途也落地南康。”鄢浩林说。

老区要发展新产业，除了抓住政策机遇，还要集中物力财力等资源。2022年，南康区投入5亿多元，在高速出口处规划了1000亩土地建设了低空经济产业园。无人机物流成为赣州低空经济产业园中最早，也是目前最重要的产业方向之一。

完善链条，吸引上下游企业入驻

走进赣州低空经济产业园，丰翼科技新研发的虎鲸无人机、丰舟90型、方舟80型等垂直起降运载无人机伴随着嗡嗡声飞上高空。

虎鲸是丰翼科技针对欧洲市场开发的新机型，由于在国外进行适航性测试的成本高且测试条件不充分，公司最终选择了南康。

“无人机的试验和测试环节在产业链中非常重要。”鄢浩林介绍，无人机测试需要有风洞、高低温等实验室，对于长航程、大载重的无人机，还需要有广阔的飞行空域，这些条件在南康都能满足。

为了方便无人机测试，赣州低空经济产业园在设计之初就考虑完善测试环境，因此也成为集零部件工程测试、整机产品检测认证、低空飞行空域管理、飞手执照操控培训等于一体的全产业链低空经济产业园区。

园区完善的配套服务吸引了无人机产业链上不同定位的企业入驻园区，也让企业之间的交流合作变得更加便利。

2015年成立于深圳的明德新材公司是国内规模领先的工业无人机生产企业，去年11月总部从深圳搬到南康。“南康到深圳只需要两个小时，这里空域条件非常好，并有按通航机场标准建设的飞行营地，为企业发展提供了良好的条件。”明德新材董事长彭小勇说。

“丰翼科技生产的无人机需要采购明德新材生产的碳纤维外壳，现在企业有什么要求，直接下楼就可到明德新材的厂房里去沟通。”鄢浩林说。

除了明德新材之外，还有多家无人机产业链相关企业搬到这里。截至目前，赣州低空经济产业园已入驻投产企业7家、通航驻场单位3家、已签约将入驻企业4家，签约金额超50亿元。

探索模式，助力企业拓宽应用场景

前不久，为了讨论赣州和深圳两地合作推动无人机适航检测咨询服务的事情，鄢浩林再次来到深圳。进了宝安区，鄢浩林看着天空说：“现在抬头，就有可能看到赣州生产制造的物流无人机。”

今年3月，丰翼科技在深圳正式推出了两款无人机物流产品“同城即时送”和“跨城急送”。点开小程序，填写寄件和收件地址后下单，3分钟内就会有无人机接单。“同城即时送”可以保证两小时内将需要运送的货物送至目的地，而“跨城急送”在开通了这一服务的深圳、珠海、中山、东莞等城市之间运输货物，4小时就可以送达，手机上还能实时查看无人机的飞行状态。

目前，丰翼无人机在大湾区已实现常态化运营，日均运输单量突破一万。“丰翼低空物流模式，最早要追溯到南康开辟的16条航线。”鄢浩林说。

2016年，对于无人机在物流领域的应用，丰羽顺途最早的航线选择了南康隆木乡。隆木乡坐落在群山之中，开车到有高速出口的横市镇需要一个多小时，然而无人机只要30分钟，提升了山区乡镇的工业品下乡、农产品进城的效率。

“南康的试点项目衍生出三种模式，一种是无人机运送特色农产品上行，一种是在深圳推广的城市物流，第三种就是快递进村的模式。”丰羽顺途相关负责人玄福伦说。

随着丰羽顺途拿到首张无人机运营合格证，顺丰开始将南康物流配送经验和模式推广复制：在赣南运脐橙，在四川甘孜运松茸……最先在南康开辟的线路现在被用来运送土鸡，一只两斤的土鸡，从南康到深圳，“身价”能涨不少。

如今，丰羽顺途累计在全国开通352条航线，飞行超95万架次，运输货物近380万件，运输重量超2293吨，飞行总里程482万余公里。

从深圳回赣州的路上，鄢浩林还在用电脑分析绘制低空经济产业链上下游招商地图，“今年低空经济被写进了《政府工作报告》，给了我们很大的信心。我们将充分用好政策，推动行业进一步发展。”

《 人民日报 》（ 2024年09月09日 12 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)

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