2024低空经济发展大会在安徽芜湖举办
2024年09月09日06:20 | 来源：人民网－人民日报
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图为观众在会上参观体验低空飞行器。
本报芜湖9月8日电 （记者韩俊杰）9月6日至8日，由安徽省人民政府主办的2024低空经济发展大会在安徽省芜湖市举办，吸引1200余家相关企业参加。
据介绍，本次大会围绕数字低空智联创新体系建设、无人机应用场景、低空先进制造等举行11场平行报告会，并开展企业重大成果、低空经济应用场景集中发布，重大项目集中签约及领军企业核心技术、尖端产品集中展示。本次大会共签约项目58个，总投资109.65亿元。
《 人民日报 》（ 2024年09月09日 12 版）
(责编：牛镛、岳弘彬)
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