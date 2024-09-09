图为观众在会上参观体验低空飞行器。

肖本祥摄（人民视觉）

本报芜湖9月8日电 （记者韩俊杰）9月6日至8日，由安徽省人民政府主办的2024低空经济发展大会在安徽省芜湖市举办，吸引1200余家相关企业参加。

据介绍，本次大会围绕数字低空智联创新体系建设、无人机应用场景、低空先进制造等举行11场平行报告会，并开展企业重大成果、低空经济应用场景集中发布，重大项目集中签约及领军企业核心技术、尖端产品集中展示。本次大会共签约项目58个，总投资109.65亿元。

《 人民日报 》（ 2024年09月09日 12 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)

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