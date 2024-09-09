本报记者 何 勇 付明丽

8月27日12时28分，山西电网光伏出力首次突破2000万千瓦，创历史新高，占全省用电负荷的63.9%。火电机组收到预测信息，主动调低负荷，给新能源让出空间，全天电网安全稳定运行。

产煤大省新能源和清洁能源装机占比达47.8%，这是山西着力推进能源革命综合改革试点的一个缩影。

2019年5月，习近平总书记主持召开十九届中央全面深化改革委员会第八次会议，审议通过《关于在山西开展能源革命综合改革试点的意见》，会议强调山西要“争当全国能源革命排头兵”。2020年5月，习近平总书记在山西考察时强调：“落实好能源革命综合改革试点要求”。

深入贯彻落实习近平总书记重要指示精神，山西扎实开展能源革命综合改革试点，成效初显：煤炭先进产能占比达82%，在役智能化采掘工作面占全国的43%；“十四五”前3年能耗强度累计下降10.9%，降幅居全国前列，绿色发展迈出新步伐。

建设智能化绿色化矿山

山西煤炭资源探明储量超483亿吨，占全国的23.3%。推进能源革命，山西推动传统煤炭产业向高端、高质、高效迈进。

山西华阳集团新能股份有限公司二矿（以下简称“华阳二矿”）调度指挥中心，工作人员点击鼠标，300多米深的井下，采煤机滚筒转了起来，一面面高清显示屏上，采煤、掘进、运输等情况实时呈现。

“我当了28年矿工。以前，支架、移架、扛柱都靠人力，一个队一个月只能挖5万吨煤。”华阳二矿采煤一队队长薛彪说，“现在全程机械化，机器人巡检，省人省力，一个队一个月能挖30万吨煤。”

山西推进煤矿企业安全生产，累计建成133座智能化煤矿，井下在运行智能化采掘工作面756处，全省煤炭先进产能占比由2019年的68%提升至2024年的82%。

针对煤炭开采带来的环境问题，充填开采是山西试点的绿色开采技术之一。

山西高河能源有限公司充填开采集控中心，工作人员轻点鼠标，破碎筛分车间开始运转，采矿产生的矸石，混合粉煤灰、胶结料，加工成膏状浆体，在大型充填泵压力下，像挤牙膏一样，顺着管道填充到井下采空区。

山西高河能源有限公司井田内村庄密集，压煤量达3亿多吨。“以前村庄周边220米内不能采煤，充填开采能多向前采100米，常规工艺无法回采的边角煤资源得到释放。”高河能源公司生产技术部副部长李春介绍，该项目已回收煤炭85万吨，处理煤矸石80万吨，创造效益1.3亿元。

“算经济账，更要算社会账。”李春说，充填开采减少了矸石排放、地表沉降、水体破坏，促进矿区生态环境建设。

使用充填开采、保水开采、煤与瓦斯共采等多种绿色开采技术，目前山西已建成30个绿色开采试点示范煤矿。

加快技术改造，推进煤炭清洁利用

在山西瑞光热电有限责任公司（以下简称“瑞光热电”），煤炭进入厂区，先要来个全面“体检”：

煤样通过管道，自动进入机器人智能化验系统，8个小时化验完30个平行样，热值、化学成分等化验数据自动录入上传，为发电提供科学依据。

为何“体检”？“要把煤烧精细，不仅要把成分算清楚，还要把燃烧过程算精确。”瑞光热电设备部副主任常哲介绍。去年10月底，瑞光热电智慧燃烧优化系统正式运行，“我们利用先进的监测和智能优化控制技术，动态调整锅炉温度、配风等关键数据，为煤炭充分燃烧寻找最佳数值。”

项目实施后，年节约标煤约3000吨，全年可减少二氧化碳排放7920吨。瑞光热电全环节持续推动绿色低碳发展，被评为国家煤电节能减排示范电站。

连日来，晋控电力塔山发电山西有限公司正抓紧供热改造施工，公司设备管理部副部长范志刚一天跑好几趟工地盯进度，“必须赶在今年供暖季前改造完。”

供热改造让煤电机组既能发电又能供热，是节能减排的重要途径。“供热改造完成后，能增加1000万平方米供热能力，供电煤耗有望降至317克标准煤/千瓦时以下，达到国家同类型机组标准。”范志刚说。

山西加快煤电机组节能降耗改造、供热改造、灵活性改造，即“三改联动”，煤电结构持续优化升级。“十四五”前3年，山西共淘汰落后煤电机组245万千瓦，完成现役机组“三改联动”6500万千瓦以上，平均供电煤耗比2020年下降12克。

向“绿”而行，加快建设新型能源体系

做好煤炭这篇大文章的同时，山西加快光伏、风电、氢能、地热能等新能源和清洁能源发展，能源供给由单一向多元、由黑色向绿色转变。

以煤为基，山西煤层气规模化开发迈上新台阶，年产量超百亿立方米，约占全国产量八成；2023年氢能产业链累计营收超500亿元；甲醇汽车产业持续壮大，千亿级甲醇经济生态加快构建。

向“绿”而行，截至今年7月底，新能源和清洁能源装机超6500万千瓦，占电力总装机的47.8%，新能源消纳率保持在97%以上。

新能源出力的随机性，给电力平衡带来挑战，倒逼煤电企业进行机组灵活性改造，提升煤电机组的负荷调节能力。“十四五”以来，山西煤电机组灵活性改造2379万千瓦，占煤电机组装机容量的33%。

储能电站调节能力不断提升。“现在风光大发，请立即开启机组。”中午，网宁储能电站接到调度指令，12时45分开始充电，14时30分充电完毕，不到2小时储满28万千瓦时电量。20时后，风光减弱，又开始向电网放电。

“储能电站就像在电网安装了一个大型‘充电宝’，响应速度为毫秒级，快速平衡新能源引起的波动。”国网山西省电力公司电力科学研究院电网技术中心主任常潇介绍。截至今年7月，山西共投运16座储能电站，调节能力超127万千瓦，电力供应更加稳定可靠。

在山西，节能、降耗、减排理念日渐深入人心。目前，山西新建筑中绿色建筑占比、城乡清洁取暖覆盖率均达到90%以上；11个设区市建成区公交车、出租车全部更新为新能源汽车。

党的二十届三中全会《决定》提出，“健全煤炭清洁高效利用机制。加快规划建设新型能源体系，完善新能源消纳和调控政策措施。”“习近平总书记赋予山西开展能源革命综合改革试点的重大使命任务，我们要高举改革开放旗帜，抢抓重大政策机遇，大力培育和发展能源领域新质生产力，加快建设新型能源体系，着力增强保障国家能源安全能力，在能源革命综合改革试点上不断取得新突破新成效。”山西省委书记唐登杰表示。

《 人民日报 》（ 2024年09月09日 12 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)

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