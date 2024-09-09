本报记者 游 仪 张丹华 吴 勇

党的二十届三中全会《决定》提出，“加快构建职普融通、产教融合的职业教育体系”“建设一流产业技术工人队伍”。如何培育更多新型技能人才？为了更好匹配人才供需，产教融合如何加强？本版今起推出“聚焦产业工人队伍”系列报道，挖掘不同领域技能人才的成长历程，展现各地在完善职业教育制度、拓宽技能人才成长成才通道上的实践探索。

——编 者

国产大飞机一飞冲天，中国高铁叫响全球，港珠澳大桥飞架三地，摘取造船业“三大明珠”……这些超级工程、国之重器的背后，离不开焊接技师的“绣花功夫”。焊接技术广泛应用于航空航天、核工业、造船、建筑及机械制造等工业领域。

以焊枪为针，以焊条为线，在金属上“绣花”，焊接技师如何提高本领，在生产一线练就一技之长？如何办好职业教育，对接学生所学与生产所需？记者到四川、陕西、内蒙古进行了探访。

东方电机有限公司秦建——

“焊接讲究精益求精，要对自己苛刻一点”

身穿阻燃服，戴上安全帽，站在抽水蓄能机组座环前的秦建手持操作面板，输入指令，调整参数。紧接着，上方的红色机械臂开始运转，触到座环焊缝时，焊花飞溅。“有了机械臂助力，效率高了不少。机器焊接时我们要盯紧，程序出错时可以及时调整。”扣上电焊面罩，秦建一边观察机械臂操作情况，一边介绍。

作为东方电气集团东方电机有限公司焊接分厂高级技师，秦建最近忙得脚不沾地。“多个项目齐头并进，有的是座环，有的是主轴。工件结构和材料不同，焊接方法也不同。”从手工电弧焊到气体保护焊，从窄间隙埋弧焊到机器人焊接，38岁的秦建早已驾轻就熟。他焊接的轴类件合格率达100%，转轮超声波检测合格率98%以上。

从一窍不通，到钢上“绣花”，20年来，秦建不断钻研，打磨技艺：为了掌握焊接技术，利用业余时间，用分厂废弃的边角余料，练习不同角度、不同材质的工件焊接；为了找准焊接方法，每次工件开焊前，都会查阅图纸、工艺文件，牢牢记住图纸的技术要求、工艺规范与质量标准。“焊接讲究精益求精，要对自己苛刻一点。”这是秦建对工匠精神的理解，正是凭着这股韧劲，他攻克了一个又一个难关。

近年来，车间批量化引进焊接机械臂组，秦建意识到与时俱进的重要性。他不仅自学机械专业英语，还掌握了绘图和仿真模型软件。

在秦建看来，电焊最需要的是韧劲。任何时候，都得耐着性子，持好焊枪，熔敷焊丝，层层填充。他胳膊上的伤疤，是焊接时铁水下滴、穿透手套后烫伤皮肤留下的痕迹，“习惯了，再痛都得忍。手抖容易产生气泡，影响焊接质量。”

如今，东方电机有各类技能人才2300余人，其中，高级工以上高技能人才占技能人才队伍比例67%。企业不断健全技能人才培养体系和平台，组织开展职业技能竞赛、通用工种高技能人才技能提升专项培训。通过发放训练津贴，技能人才学习的积极性和主动性进一步提升。

陕西建设技师学院任斌——

“技术规则烂熟于心，才能保证焊接质量”

陕西建设技师学院的实训基地，省级技能大师工作室里焊花四溅。

一台氩弧焊机前，任斌设置好焊接电流等工艺参数。随后，他左手持焊丝，右手持焊枪，调整好姿势和角度，引弧声响起，焊枪在不锈钢管上缓缓移动……

“每个试件、每条焊缝、每种焊接方法、每个焊接位置都有工艺参数。焊缝的高低、宽窄会影响焊接质量。技术规则烂熟于心，才能保证焊接质量。”放下焊枪，任斌直了直腰说。

20岁的任斌是陕西建设技师学院焊接加工专业实习教师。在今年7月举办的第一届黄河流域职业技能大赛焊接赛项中，他获得银牌。8月，在陕西省第一届职业技能大赛西安市选拔赛中，以第二名的成绩获得省赛参赛资格。目前，他正积极备战决赛。

“当前，焊接工程师和技术工人的市场需求量不断上升，且多供职于大型制造业企业，福利待遇优厚。”陕西建设技师学院省级技能大师工作室负责人朱锡霞说。良好的就业前景，吸引任斌选择了焊接专业。

学习不断深入，任斌对能为火箭焊接关键部件的顶级焊工高凤林充满崇拜之情。为此，他在专业技术的学习上付出十二分的努力和汗水，最终以“理论+实操”双满分的成绩进入了学院焊接集训队。

朱锡霞是集训队的专业带头人、高级讲师，她指导的学生多次获得国家级、省市级各类技能大赛一等奖。

多年来，该学院焊接加工专业与企业互派教师和骨干，制定培养方案。“产教融合的模式不仅锻炼了教师的教学与科研能力，还提高了学生的学习兴趣和解决实际问题的能力。”朱锡霞说。

随着智能制造的发展，企业对焊工岗位的要求更高了。近年来，学院组织优秀学生参加各类机器人焊接技能大赛，学生们需掌握焊接操作，还要具备编程能力。“这是发展的趋势。”朱锡霞说。

呼伦贝尔技师学院刘英爽——

“只要焊枪在手，就要对每一条焊缝负责”

晚上10点半，结束了一天的实训，刘英爽回到宿舍，蹲在地上休息。有床不躺，有凳不坐，为啥偏偏要蹲？刘英爽说：“这是多年养成的习惯，最初是为了练习蹲着焊接的动作，时间长了渐成自然。”

今年25岁的刘英爽，出生在内蒙古自治区呼伦贝尔市阿荣旗一个农民家庭。初中毕业那年，他决定学习一门技能，早点挣钱养家，于是进入呼伦贝尔技师学院焊接专业学习。

焊接主要是完成金属零部件的连接，对工艺要求很高，既需要体能，又要做到眼明、心静、手稳。刘英爽身形瘦小，刚开始，别说搬动几十斤重的构件，就连焊枪都拿不稳。“操作中经常手忙脚乱，眼睛还时常被电弧打伤，身上更是被焊花烫出一处处血泡，痛痒难忍。”刘英爽回忆。

为了尽快掌握焊接技能，刘英爽每天晚上坚持在胳膊上吊秤砣、用手托砖头。焊接最常见的动作是蹲姿，他日常学习生活时也尽量蹲着。如今，刘英爽能手持焊枪连续工作四五个小时。

通过日复一日的练习，刘英爽成为出类拔萃的学员。为了进一步提高技能，他选择参加比赛。

每天12小时的高强度训练，需挑战各种材质和工艺焊接技术。从碳钢到不锈钢再到铝合金，平焊、横焊、立焊、仰焊，每个动作练到极致；手工焊、氩弧焊、气保焊，每种技术运用自如。“只要焊枪在手，就要对每一条焊缝负责。”刘英爽说。

在第一届黄河流域职业技能大赛焊接赛项中获银牌后，刘英爽在8月下旬举办的内蒙古第二届职业技能大赛上担任了裁判员。这几天刚回学校，他又投入了紧张的实训，为明年的全国职业技能大赛苦练基本功。

本期统筹：徐 阳

《 人民日报 》（ 2024年09月09日 13 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)

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