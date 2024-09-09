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更好发挥政府性融资担保撬动作用（财经观）

王 观
2024年09月09日06:22 | 来源：人民网－人民日报
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　　政府性融资担保是财政职能的延伸，也是金融资源精准流向实体经济的桥梁和纽带

　　

　　近日，山西、辽宁等地首批支持科技创新专项担保计划业务落地，多家专精特新、高新技术企业融资成功，并获得融资担保和再担保支持。

　　前期，财政部等印发《关于实施支持科技创新专项担保计划的通知》，对银行和政府性融资担保体系分险比例、财政资金的代偿金额等作出要求，并提高了科技创新类中小企业单户在保余额上限，划定了融担基金再担保业务收费标准“红线”。这些举措，旨在切实降低科技创新类中小企业的综合融资成本，有利于撬动更多金融资源支持科技创新类中小企业发展，为加快形成新质生产力、促进经济高质量发展提供有力支撑。

　　政府性融资担保，是引导金融资源支持实体经济发展的重要政策工具。在传统金融模式下，中小微企业由于可抵质押物不足、银企信息不对称等原因，常常面临融资难、融资贵问题。政府性融资担保具有增信、分险、中介功能，通过为金融机构分担风险，为经营主体增信，增强金融机构对实体经济中薄弱环节的放贷意愿，促进资金的有效流动和资源的合理配置。政府性融资担保还有明显的政策导向和公共属性，不以营利为目的，能提供相对较低的担保费率，有利于降低企业的融资成本。将发展政府性融资担保作为缓解小微、“三农”、科技创新等主体融资难题的重要手段，意义重大，利在长远。

　　近年来，我国政府性融资担保体系“边干边建”。目前，政策制度框架逐步完善，已构建起“国家融资担保基金—省级再担保机构—市（县）直保机构”的三层组织体系，实现了全国市级机构全覆盖、县级业务全覆盖。财政部持续推动国家融资担保基金发挥“头雁”引领作用，各地积极开展创新实践。内蒙古建立多层次再担保风险分担机制，陕西通过完善政府性融资担保奖补政策加强财政金融协同力度……一条条从中央到县市的担保、再担保链条更加畅通，财政资金四两拨千斤作用得到有效发挥，激活了小微、“三农”金融的一池春水。

　　聚焦不同类型的支持主体精准发力，是用好政府性融资担保这一重要工具的大前提。此次支持科技创新专项担保计划明确，要着力解决项目有前景、技术有竞争力、发展有潜力、知识产权价值高，但有效抵质押物较少的科技创新类中小企业融资难融资贵问题，并确定了7类支持对象，确保政策红利落到支持科技创新的关键点、紧要处。为企业提供更加精准的帮扶，还要针对不同风险水平、不同资质的经营主体，实施差异化担保费率。此外，还需引导金融机构不断创新产品、业务模式，满足不同主体不同阶段的发展需要，提高担保资金的“性价比”，合理使用财政资金和信贷资金。

　　用好政府性融资担保，撬动更多金融资源，要注重发挥各类政策工具合力。政府性融资担保是财政职能的延伸，也是金融资源精准流向实体经济的桥梁和纽带。要通过不断深化政府性融资担保体系建设，加强银担合作、政担合作，放大财政资金的乘数效应。长远看，持续为实体经济给养补血，担保只是其中一环，还需银行、保险、证券、基金等各类金融机构共同发力。要进一步强化财政、货币、科技、产业等政策协同，推动政策提质增效，让更多资源流向薄弱环节和重点领域，更好促进宏观政策向微观主体传导，实现政府和市场的同频共振，从而提高整个金融体系的稳定性和服务实体经济的能力，为高质量发展注入强劲动力。

　　《 人民日报 》（ 2024年09月09日 18 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)
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