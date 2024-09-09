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再生稻培育带来的创新启示（创新谈）

蒋建科
2024年09月09日06:22 | 来源：人民网－人民日报
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　　期待更多科研人员在科研选题、创新模式等方面探寻新路径、找到新方法，为更多的科技突破涌现和创新成果应用作出更大贡献

　　

　　从华中农业大学传来好消息：该校再生稻科研团队经过多年努力，实现了再生稻在再生季亩产突破800斤的目标。成绩的背后，是团队成员对于创新的坚持。

　　众所周知，水稻增产既要靠培育新品种，也离不开水肥以及病虫害防治等田间管理措施。在这个领域，我国科学家已取得一批领先世界的成果。那么，水稻种植还有多大增产潜力可挖，如何让水稻继续高产稳产？华中农业大学再生稻科研团队独辟蹊径，选择再生稻为主攻方向，充分利用水稻的再生特性，即在上茬水稻收获后，不再像以前那样重新插秧种植，而是通过相关栽培管理措施，促使上茬水稻茎节上的休眠腋芽萌发，再生长发育成一季水稻，形成新的稻作模式。这种模式减轻了田间劳动强度和劳动投入，相比双季稻的晚稻，再生季的生育期缩短了40天左右。经过十几年研发和集成创新，团队通过一季稻改再生稻这个技术体系，使水稻实现增产目标，为保障粮食安全提供了有力支撑。

　　华中农业大学再生稻的创新实践，带来不少启示。

　　创新要不断探寻新路径。科研选题是科技工作首先需要解决的问题。现实中，当某一科技领域成为热点时，一些科研人员就会纷纷申请此类课题，导致不同程度课题同质化现象，也增加了申请难度，无形中浪费了大量人力物力。科技创新是一个系统工程，系统内还有若干子系统，要实现系统最优，有多种途径和办法。与其挤“独木桥”式的竞争，不妨多尝试探寻新路径，来实现科研目标。

　　创新需要大联合、大协作。新一轮科技革命和产业变革深入发展，高质量发展对科技创新提出了更高要求。当前，在很多情况下，“单打独斗”式的科研模式已无法适应新的创新需求。再生稻虽然是华中农业大学科研团队发掘提出的科研方向，但他们并没有闭门造车，而是敞开大门，联合国内相关高校院所一起开展研究，采用多学科交叉融合的方法和理念，参与单位齐心协力，发挥各自优势，形成强大的科研合力，最终取得了良好成效。

　　研究过程中，再生稻科研团队还始终注重创新成果落地，积极推广再生稻适宜品种和种植技术，和企业、合作社以及广大农户紧密合作，让成果走进稻田、把论文写在祖国大地上。及时将科技创新成果应用到具体产业和产业链上，积极推动科技成果的转化应用，能够促进科技与产业深度融合，让科技成果加快转化为现实生产力。

　　谁走好科技创新这步先手棋，谁就能占领先机、赢得优势。期待更多科研人员在科研选题、创新模式等方面探寻新路径、找到新方法，为更多的科技突破涌现和创新成果应用作出更大贡献。

　　《 人民日报 》（ 2024年09月09日 19 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)
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