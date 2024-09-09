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国网经济技术研究院承担多项国家级科研攻关任务

支撑配电网高质量发展

本报记者 喻思南
2024年09月09日06:22 | 来源：人民网－人民日报
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　　配电网是人民群众从“用上电”到“用好电”的关键环节，是发展新质生产力、服务改善民生的重要基础支撑。

　　随着分布式电源、电动汽车、储能等新型源荷的高比例接入，以及微电网、综合能源、虚拟电厂等新模式新业态的快速发展，配电网正逐步由单纯接受、分配电能给用户的电力网络，转变为源网荷储融合互动、与上级电网灵活耦合的电力网络。近年来，国网经济技术研究院聚焦配电网领域原创技术攻关，全力支撑原创技术策源地建设，研发了拥有完全自主知识产权的配电网仿真计算分析平台，支撑多地的新型配电系统建设。

　　分布式光伏是配电领域绿电利用的主要途径，但其单体规模小、布局分散、波动性强，传统调控手段不能满足需求。以山东省德州市为例，近年来分布式光伏年均增速超过50%，配电运行人员难以准确掌握该地区全量分布式光伏的运行状态。国网经济技术研究院联合国网山东省电力公司，提出了多时间尺度、多电压层级协同的分布式光伏集群优化调控技术，实现了有源配电网分布式光伏可观可测可调可控，帮助配电网运行人员“睁开眼”“伸出手”，提升分布式光伏的就地消纳水平。

　　新型源荷发展可能出现局部集中、整体不平衡的现象，使得配电网不同区域、不同线路间的负载率差异较大，经常出现设备容量“不够用”和“用不了”的问题，不利于配电网整体质效提升。国网经济技术研究院联合国网天津市电力公司，构建了配电网柔性互联技术体系，研制出国际首套相应柔性互联电力电子装备，并在天津北辰国家级产城融合示范区落地应用。项目投运后，示范区电网负载均衡度达到99%以上，电网供电能力提升近40%，重要工业企业实现“零停电”。

　　在河南省兰考县，国网经济技术研究院联合国网河南省电力公司，提出了面向多能耦合互联的配电网规划运行技术，并在兰考县构建了以电能为“中转站”的能源综合利用体系，秸秆、生活垃圾等得到循环利用。

　　在河北省白洋淀景区，当地全年接待大量游客，绿色出行充电、酒店文旅用电等均对电网高可靠供电提出切实需求，但景区电网设施新建难度大。随着分布式光伏快速发展，就地就近利用新能源成为保障景区高可靠供电需求的一条新路径。国网经济技术研究院联合国网河北省电力有限公司，在白洋淀景区建设了主动支撑型新能源微电网示范工程，发挥储能“充电宝”作用的同时，可为电网电压频率提供支撑，实现新能源的就地利用和电力供需的“自平衡”，有力保障区域内高可靠供电需求。

　　《 人民日报 》（ 2024年09月09日 19 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)
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