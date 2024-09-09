新华社厦门9月8日电（记者颜之宏 陈炜伟）一地营商环境的优劣与其投资吸引度直接相关，这也使营商环境成为各地近年来创新实践的重点关注领域。2024年全国优化营商环境创新实践案例8日在第24届中国国际投资贸易洽谈会营商环境论坛上发布，为各地提升营商环境提供了借鉴。

论坛上，国家发展改革委法规司司长朱建武发布了这些创新实践案例。据朱建武介绍，温州市创新实施“数据得地365”预评审机制，在“向谁供地”上坚持3个条件，在“能否拿地”上设定6个标准，在“优先排序”上比拼5类指标，让企业“无感得地”，投资无忧；长沙市构建知识产权“1+N”全链条保护体系和行政司法“三合一”保护机制，创新建立“预防+监测+打击”三位一体数字化保护体系和“全流程存证+司法验证”新模式，多维度强化知识产权保护；厦门市以数字化平台为载体，推进口岸数据互联共享，整合口岸业务功能，优化口岸监管作业流程，创新新业态通关模式，实现船舶登临检查可视化管理、查验免预约、货物跨监管场所跨关区转关自由流通。

此外，北京经济技术开发区、石家庄市、上海浦东新区、宜昌市、佛山市、重庆沙坪坝区和兰州市的相关创新案例也获入选。

此前，国家发展改革委组织各行业主管部门、相关协会商会、经营主体代表以及专家学者，聚焦经营主体最为关切的痛点、难点，以提升企业获得感、满意度为目标，最终遴选出了此次发布的创新实践案例。

(责编：王震、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经