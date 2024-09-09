新华社上海9月8日电（记者任军 桑彤）科技崛起，必须要利用好金融力量。如何构建既能促进科技创新又能保障金融稳定可持续发展的科技金融体系，成为9月5日至7日在沪举行的第六届外滩金融峰会上热议的话题。

科技金融是通过银行、证券、保险、创业投资、抵押、担保等金融方式和服务，支持科研、成果转化和科技型企业发展的金融模式。从研发、中试到产业化，科技创新的各个阶段都离不开金融支持。

“我国的科技金融发展非常迅速。”十四届全国政协经济委员会副主任尹艳林在外滩金融峰会上表示，“金融业的业态正在发生深刻变革，金融与科技的融合正在成为新势力。总体来看，金融对创新的支持正在向创新的前端延伸。”

2023年召开的中央金融工作会议提出做好五篇大文章，科技金融居首位。党的二十届三中全会审议通过的《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》提出，构建同科技创新相适应的科技金融体制，加强对国家重大科技任务和科技型中小企业的金融支持，完善长期资本投早、投小、投长期、投硬科技的支持政策。

由于科技企业具有研发周期长、不确定性高等特点，需要建立全方位、全周期的金融服务体系，助力不同生命周期的科技企业发展。“金融行业的不同业态要主动融入到科创生态的逻辑、机理里面，这样才能提供更专业、更可持续的金融服务。”国泰君安证券总裁李俊杰表示。

股权投资在科创企业成长的早期，特别是“从0到1”的过程中，发挥了重要作用。《决定》也明确提出，鼓励和规范发展天使投资、风险投资、私募股权投资。

“股权投资基金要保持良好运行，必须要把‘募投管退’的全链条做好，特别是前面的‘募’和后面的‘退’，这就需要有长期资金、耐心资本，同时进一步完善资本市场、发展并购市场，确保退出渠道的通畅。”北方新金融研究院院长陈文辉说。

上海交通大学上海高级金融学院首任理事长屠光绍认为，在科技金融的发展过程中，要实现耐心资本与资本市场功能的协同发展，投资与融资的协调至关重要。

数据显示，截至6月末，全国高新技术企业贷款余额15.3万亿元，其中信用贷款和中长期贷款占比均超过四成；知识产权质押贷款余额2340亿元，同比增长38%。

科技金融的发展离不开“敢贷”“愿贷”的政策激励和引导。今年4月份，中国人民银行联合科技部等部门设立了5000亿元的科技创新和技术改造再贷款，其中1000亿元额度专门用于支持初创期、成长期科技型中小企业首次贷款。5月份，国家金融监督管理总局发布《关于银行业保险业做好金融“五篇大文章”的指导意见》，在提升科技金融质效方面，提出在风险可控的前提下，加大信用贷款投放力度。

上海浦东发展银行董事长张为忠表示，商业银行如果按照传统的方式来做科技金融，必须重新定位。“资金链、产业链、创新链的融合非常重要。在创新链方面，银行要帮助企业把专利、知识产权变成真正的经营资产；在产业链方面，银行不仅要对单一的企业提供金融服务，也要加强对企业上下游的链条式服务。”

尹艳林建议，要利用区块链、大数据等手段提升对科技企业的风险评估和金融服务能力；支持商业银行和创投机构、股权投资机构开展合作，实现投贷联动；鼓励设立专营机构，如科技金融事业部、科技支行等。

(责编：王震、陈键)

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