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我国首次进口非洲羊肉产品

2024年09月09日08:53 | 来源：新华社
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新华社长沙9月8日电（记者张玉洁 陈振海）一批产自非洲马达加斯加的冷冻羊肉8日运抵湖南红星进口肉类指定查验场，这批货物共50件、900余公斤。这是去年马达加斯加羊肉获得输华准入后的首批进口产品，也是我国首次从非洲进口羊肉产品，标志着非洲肉类产品输华取得阶段性显著成果。

据了解，此次进口的羊肉从马达加斯加空运至广州白云机场后，由汽车运输至湖南红星进口肉类指定查验场，全程约36小时。后续计划经水运由城陵矶口岸进口。

进口商长沙老农民农副产品有限公司负责人说，马达加斯加的羊肉将进入湖南省内外多家餐饮、商超等平台销售，给国内消费者带来更多优质肉类选择。

长沙海关食安处处长黄才新介绍，羊肉的加工生产商中马牧业（马达加斯加）有限公司，为湖南企业袁氏种业高科技有限公司在当地投资建设，该公司也是湖南对非出口杂交稻种的主要企业之一。从杂交稻种出口到羊肉进口，实现了湘非优质产品的“双向奔赴”。

袁氏种业高科技有限公司董事长袁定安告诉记者，马达加斯加的羊肉肉质鲜美，在国内市场上具有品质和价格双重优势。目前，中马牧业（马达加斯加）有限公司已在当地初步建立了活羊育肥、屠宰加工、出口的全产业链，预计3至5年内可实现每年对华出口羊肉2万吨。

在去年的第三届中非经贸博览会期间，我国与马达加斯加签署协议，准许马达加斯加羊肉输华。长沙海关组建专项工作组，多次远程视频连线马达加斯加羊肉加工企业，指导改进质量与卫生安全管理体系，办理进口食品境外生产企业注册申请。今年9月初，中马牧业（马达加斯加）有限公司完成对华注册，获得输华资质。

在海关总署指导下，长沙海关还先后参与完成24项非洲输华食品准入评估任务，其中肯尼亚野生水产品、坦桑尼亚野生水产品和几内亚比绍腰果已实现准入，卢旺达干辣椒、肯尼亚鳀鱼干、马达加斯加羊肉相继在湖南实现全国首次进口。

(责编：王震、陈键)
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