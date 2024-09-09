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提高帮扶实效 国资央企卯力支持乡村振兴

人民网记者 黄盛
2024年09月09日09:57 | 来源：人民网
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“长见识了，咱们四子王旗居然有个这么大的服装厂，都说咱们这个地方小，没有打工的好地方，找不到好营生，想找好工作，大家一定要看完我这个视频……”近日，四子王旗网友“三毛猴本地生活”推出的一条《四子王旗服装厂招工了》视频，在社交媒体平台上引起不少人的关注。

视频中所说的服装厂，是内蒙古自治区乌兰察布市的金戈服装加工厂。

走进服装加工厂，一派忙碌的生产景象。崭新的机器旁边，工人们熟练地操作着一件件精致服装。

服装厂员工陈豆豆介绍说，这里的员工多是周边居民，服装厂的建成为他们提供了就业机会。对他们进行产业帮扶的新兴际华，还从所属企业选拔经验丰富的师傅长期驻扎在服装厂，耐心地将服装加工技术传授给他们。

“服装厂的落地，增强了他们靠自己双手创造美好生活的信心。尤其是成功解决了我们这里女工外出就业的难题，让她们实现了在家门口上班挣钱的愿望”陈豆豆说。

不仅内蒙古四子王旗，在新疆阿图什市松他克乡瓦克瓦克村，曾经不利于农作物生长的盐碱地，在中国华电驻村干部的带领下，实现了改良治理，建设起光伏提灌设施，发展了特色种植业，创建出“瓦克瓦克”系列品牌，让盐碱地变成“疆南桃花源”，年产鲜桃超50吨。村子的改变，让大学毕业后的热米拉·亚克甫决定返乡。“党建和乡村振兴工作我已经能独当一面了，日后我会将自己所学分享给其他乡亲，共同建设我们的家乡！”热米拉·亚克甫高兴地说。

在助力乡村产业发展、带动当地就业的背后，是国资央企近年来落实中央农村工作会议和中央一号文件精神，更加高质、高效开展乡村振兴工作。

前不久国务院国资委发布的《关于新时代中央企业高标准履行社会责任的指导意见》提出，要支持乡村全面振兴和区域协调发展，贯彻落实区域重大战略、区域协调发展战略、乡村振兴战略，积极促进共同富裕；整合资源，凝聚合力，深化拓展、创新完善产业帮扶、消费帮扶、人才帮扶、就业帮扶、教育帮扶等举措，提高帮扶实效，帮助定点帮扶地区巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴，支持对口支援地区经济社会高质量发展，助推革命老区、民族地区、边境地区和脱贫地区加快发展。

“助力乡村产业振兴是国资央企在新时期履行政治责任、社会责任的重要体现。”中国企业改革与发展研究会研究员吴刚梁对此向记者表示，国资央企具有科技、品牌、资金方面的优势，因此可以在科技攻关、成果转化、产业链协同等方面，加大与乡村地区的合作力度，积极带动区域经济发展。

也有业内人士表示，国资央企可以重点从彰显特色、产业融合、优化布局、联动带农四个方面下功夫，以国资带动、市场化路径，引领和吸纳更多的社会资本加入进来，增强乡村振兴的可持续发展动力。

不少革命老区、民族地区、边境地区和脱贫地区拥有独特的资源和重点项目，而央企拥有品牌、技术与资金优势。在全面推进乡村振兴中，通过“央地合作”，可以发挥各自的优势，共同做强做优做大国有资本和国有企业。

(责编：方经纶、吕骞)
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