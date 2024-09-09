水利测雨雷达投入使用。水利部供图

人民网北京9月9日电 （欧阳易佳）据水利部消息，9月7日，大藤峡水利枢纽武宣长寿站、来宾龙南站、象州东岗站3台水利测雨雷达全部投用，比原计划提前半年实现组网运用，为进一步提高防灾减灾救灾能力提供有效支撑。

“大藤峡工程水利测雨雷达总体来说有三个特点。”大藤峡公司枢纽管理中心负责人介绍，一是选址精准。3台测雨雷达基本覆盖大藤峡入库控制站红水河迁江站、柳江柳州站和洛清江对亭站以下至坝址近2万平方公里区域。该区域为流域暴雨中心，洪水汇集快、演进复杂，同时人口设施密集、经济活动频繁，对降雨预报的时效性极为敏感。二是建管高效。科学编制实施方案，统筹铁塔建设、雷达采购安装、洪水预报模型等关键工序，紧盯直线工期，压茬推进、无缝衔接。委托专业铁塔公司负责铁塔设计施工，极大节省工期，3台水利测雨雷达从选址到投入组网运用仅5个月。三是应用至上。促进水利测雨雷达运用成果与数字孪生大藤峡深度融合，多源数据对比分析，同步验证水利测雨雷达监测预报精准度；主动同地方政府、气象、应急部门等共享信息，助力地方防灾减灾工作。

水利测雨雷达投入使用。水利部供图

9月7日下午15时30分前后，台风“摩羯”第3次登陆，登陆时中心附近最大风力达17级（58米/秒），其带来的丰沛水汽将持续影响我国海南、广东、广西、云南等地。水利部相关负责人表示，必须高度重视、全力以赴做好台风暴雨洪水防御工作，切实保障人民群众生命财产安全。根据预报，受“摩羯”影响，大藤峡坝址以上可能出现大范围强降雨，3台水利测雨雷达组网投运将发挥积极作用。

(责编：孙红丽、吕骞)

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