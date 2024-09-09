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两部门预拨2.7亿元支持海南、广东等地防汛防台风应急抢险救灾工作

2024年09月09日14:38 | 来源：人民网
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人民网北京9月9日电 （记者王震）据财政部网站消息，针对超强台风“摩羯”及其暴雨洪涝灾害，9月7日，财政部、应急管理部紧急预拨2.7亿元中央自然灾害救灾资金，重点支持海南、广东、广西、云南等省（区）做好防汛防台风、抗洪抢险救灾工作，用于搜救转移安置受灾人员、排危除险等应急处置、开展次生灾害隐患排查和应急整治、倒损民房修复等，尽最大努力减少伤亡，最大程度减轻灾害影响，保障人民群众生命财产安全。

财政部要求有关省（区）财政厅抓紧将资金拨付灾区，切实加强救灾资金监管，坚决杜绝资金滞留、挤占、挪用等违规行为，确保救灾资金安全规范高效使用。

(责编：王震、吕骞)
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