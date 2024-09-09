人民网北京9月9日电 （记者车柯蒙）尽管面临国内有效需求不足等压力，我国新能源汽车行业在“以旧换新”等政策推动下继续保持稳健增长，市场占有率稳步提升。

中国汽车工业协会数据显示，2024年1月至6月，新能源汽车产销量分别达492.9万辆和494.4万辆，同比分别增长30.1%和32%，市场占有率达35.2%。截至今年6月底，国产新能源汽车累计产销量超过了3000万辆。根据乘联会最新发布信息，7月份，新能源乘用车渗透率达51.1%，这是国内新能源乘用车月度零售销量首次超过燃油乘用车。

近日，理想汽车公布2024年第二季度财报。财报显示，第二季度企业营收达到317亿元，再创同期新高，同比增长10.6%。同时，企业经营效率在第二季度持续提升，帮助企业连续七个季度实现盈利，经调整净利润15亿元，毛利率维持在19.5%的水平。展望三季度，理想汽车交付量预计达到145,000辆至155,000辆。当前，理想汽车7月交付量达到51,000辆，8月交付量达到48,122辆，将达成交付指引中的预期表现。

具体来看，第二季度，理想汽车在第二季度共计交付新车108,581辆，同比增长25.5%。其中，全新发布的理想L6在4月上市后，72小时订单破万。自6月起，完成生产和交付爬坡的理想L6月交付量连续突破20,000辆。据介绍，作为品牌首款售价30万元以下的车型，该系列进一步丰富了品牌的产品矩阵。据品牌相关负责人透露，随着在售车型逐渐增多，品牌在增加门店数量和展位的同时，不断优化每一个销售门店的经营效率，提升单店、单展位的销售能力。

从财报来看，品牌在第二季度的营收增长一方面源于产品矩阵的进一步丰富；另一方面，持续研发投入带来的技术成果正在逐步显现。

当前，车企高阶智能驾驶不断迭代升级，部分车企加速在端到端大模型领域的布局。从财报来看，第二季度，理想汽车研发费用达到30亿元，将营收的10%投入智能驾驶、智能空间、智能电动和车辆安全等核心技术的开发。

持续的高研发投入也正显露成果。7月15日，理想汽车正式向AD Max用户全量推送全国都能开的无图NOA功能。与此同时，品牌基于端到端模型+VLM视觉语言模型和世界模型的全新自动驾驶技术架构，已经开启向千人规模的测试用户推送，并于8月30日在成都车展宣布将推送规模拓展到万人。此外，理想汽车两个月内的第三次大版本升级OTA 6.2，也在同一天正式开启全量推送，新增车位随心画、低速自动紧急制动、理想演示厅、超充站不下车降地锁等功能，持续围绕智能驾驶、智能空间和智能电动提升产品价值。业界认为，先进的技术架构正在帮助品牌占据未来发展的先机。

理想汽车产品部高级副总裁范皓宇表示：“随着无图NOA发布，理想汽车城市NOA日均里程提升3倍，城市NOA日均活跃度提升8倍。另外，基于端到端模型、VLM视觉语言模型和世界模型的全新自动驾驶技术架构今天开启万人体验团招募，新一代产品将进入有监督自动驾驶的新阶段。”值得注意的是，在销量持续增长的同时，理想汽车正在积极拥抱AI技术，进一步优化成本效益和生产效率，加速产品研发、供应链、生产制造和销售服务各端的提质增效。

近日，乘联会秘书长崔东树表示，当前车市技术剧烈变革，消费者选择的产品关注特征分化，在经过一轮价格战后，车企需要重新评估价格策略，寻求更加稳健的盈利模式。

(责编：孙红丽、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经