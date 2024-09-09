人民网北京9月9日电 （记者王震）据海关总署网站消息，9月6日，在厦门海关监管下，一辆装载着336件、货值368万元轴承、鞋帽、电脑配件等货物的运输车辆驶出厦门进出境快件监管中心，将通过闽粤港“跨境一锁”快速通关模式运至香港，标志着闽粤港“跨境一锁”快速通关模式自7月17日启动以来，通关货值突破10亿元。

“跨境一锁”是海关总署“公路跨境快速通关”改革与香港海关“多模式联运转运货物便利计划”（ITFS）有机融合的一种便利跨境转关监管模式。在该模式下，福建、广东、香港三地深度合作，通过应用卫星定位装置、安全智能锁等物联网设备对运输车辆实施全流程实时监控，进出场所卡口时自动判断运抵、验核放行。

数据显示，自7月17日闽粤港“跨境一锁”快速通关模式启动以来（截至9月6日），厦门海关累计监管117车次、货物5.08万件，货物主要为邮快件、电子元器件等，共1400余家进出口企业开展该业务，呈现良好增长态势。

(责编：王震、吕骞)

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