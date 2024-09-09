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报告：截至2023年底我国已有60余款生成式人工智能服务完成备案

2024年09月09日15:03 | 来源：人民网
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人民网北京9月9日电 （记者王震）据中国网信网消息，近日，国家互联网信息办公室发布《国家信息化发展报告（2023年）》（以下简称《报告》）。《报告》指出，我国生成式人工智能蓬勃发展，截至2023年底，已完成备案的生成式人工智能服务达60余款。

随着ChatGPT在全球范围内掀起生成式人工智能浪潮，2023年我国互联网企业和研究机构纷纷加大研发应用的投入力度，人工智能大模型从研发环节“百模大战”到应用领域“百花齐放”，取得了显著成效。百度、清华智谱、阿里巴巴、科大讯飞、百川智能、字节跳动等厂商相继发布大模型产品，并进行持续迭代更新，实现部分能力超越ChatGPT，已在知识问答、医疗咨询、娱乐、视频生成等数十个行业场景领域，展现出广阔应用潜力。截至2023年底，已完成备案的生成式人工智能服务达60余款，“文心一言”“豆包”等大模型应用日均活跃用户已超过100万。

大模型开源有力带动产业创新发展，以百度云飞桨、阿里云魔搭社区为代表的开源社区建设成果初现，百川智能相继发布Baichuan系列模型，阿里巴巴开源通义千问系列模型，智谱AI开源ChatGLM3系列模型，昆仑万维开源大语言模型“天工”Skywork-13B系列，并配套开源了600GB、150BTokens的开源中文数据集。大语言模型带来智能算力需求爆炸式增长，国内厂商积极研发用于训练、推理场景的算力芯片，性能不断提升。

(责编：王震、吕骞)
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