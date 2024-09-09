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报告：2023年我国大数据产业规模达1.74万亿元

2024年09月09日15:08 | 来源：人民网
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人民网北京9月9日电 （记者王震）据中国网信网消息，近日，国家互联网信息办公室发布《国家信息化发展报告（2023年）》（以下简称《报告》）。《报告》显示，2023年，我国大数据产业规模达1.74万亿元，同比增长10.45%。

《报告》指出，数据资源开发利用水平明显提升。2023年，我国数据生产总量达32.85ZB，大数据产业规模达1.74万亿元，同比增长10.45%。数据资源质量持续提升，面向大模型训练的数据资源加速增长，中国网络空间安全协会发布首批120G中文基础语料，北京市发布两批人工智能大模型高质量数据集，数据总量规模超612TB。全国一体化政务服务平台数据共享枢纽累计发布数据资源2.06万类，支撑各地区各部门共享调用5300余亿次。2023年，我国已有226个省级和城市的地方政府上线数据开放平台，开放的有效数据集达34万个，数据集数量增长达22%。上下联动、横向协同的数据工作体系基本形成。

(责编：王震、吕骞)
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