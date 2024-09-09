人民网北京9月9日电（记者王震）据中国网信网消息，近日，国家互联网信息办公室发布《国家信息化发展报告（2023年）》（以下简称《报告》）。《报告》显示，截至 2023 年底，全国一体化政务服务平台使用总量超过 888 亿人次，92.5%的省级行政许可事项实现网上受理和“最多跑一次”。

电子政务赋能高效能治理。《关于防治“指尖上的形式主义”的若干意见》印发实施，开展“指尖上的形式主义”整治试点，加强政务 APP 标准化规范化管理，助力基层减负增效。党政机关信息化水平稳步提升，平台应用支撑能力进一步增强。截至 2023 年底，全国一体化政务服务平台使用总量超过 888 亿人次，平均月活用户超 2000 万，92.5%的省级行政许可事项实现网上受理和“最多跑一次”，支撑政务服务由“能办”“好办”向“高效办成”转变。

政务网站畅通社情民意，2023 年《政府工作报告》起草收到网民建言超百万条，多地政府通过网络直播会议等形式，开展政策宣讲和在线互动。公共安全信息化深入推进，道路交通重要点位视频在线率提升至 94.6%。生态环境数字化治理水平持续提升，生态环境监测网络基本实现“天空地海”全覆盖，水利行业数字孪生共建共享格局基本形成，全国国土空间规划实施监测网络加快建设。

(责编：王震、吕骞)

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