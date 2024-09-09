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黑河实施关键调度期第三次集中调水措施

2024年09月09日15:48 | 来源：人民网
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人民网北京9月9日电 （记者王仁宏）据水利部消息，9月5日9时，黑河实施关键调度期第三次集中调水措施，采取9、10月连调的方式，集中向下游输水，计划调水时间不少于50天。

据悉，为做好本次集中调水工作，全面完成年度水量调度任务，黄河水利委员会黑河流域管理局密切关注流域水雨情，加强水情滚动分析和水流演进分析，集中调水前，协调上游梯级电站按照保障中游灌溉用水和确保防洪安全的流量出库，督促中游地区加快推进未灌区域的灌溉进度；协调中游地区自9月1日起陆续关闭已完成灌溉任务的引水口门，尽可能增加正义峡水文断面下泄水量，协调下游大墩门水利枢纽于9月3日起加大出库流量，浸润下游河道，加快水头传播速度。

为确保调度秩序和效果，黑河流域管理局已派员赴调度现场，沿河监督检查水量调度执行情况。

(责编：王仁宏、吕骞)
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