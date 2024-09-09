人民网北京9月9日电 （记者王仁宏）据水利部消息，近日，水利部确定北京市朝阳区、安徽省合肥市分别为“节水中国行”主题宣传活动2025年和2026年主办城市。

2024年1月，水利部办公厅印发《“节水中国行”主题宣传活动方案》，决定每年在中国水周期间举办“节水中国行”主题宣传活动。根据相关规定，主办城市采用申报的方式产生。全国节约用水办公室组织实地考察，统筹考虑申报城市的节水成效、宣传效果、申办思路方案、地区代表性、组织保障等因素，经过综合评议，从多个申报城市中择优确定了2025年和2026年主办城市名单。

下一步，水利部将指导相关省级水行政主管部门和主办城市按照节俭高效原则，共同做好活动筹备工作，聚焦全国节约用水工作新成就、新进展、新经验、新知识，展示中国节水成效，讲述中国节水故事，增强节水宣教的传播力影响力，助力形成节水型生产生活方式。

(责编：王仁宏、吕骞)

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