原标题：杭州云城搭上杭温高铁发展“加速度”

9月6日，杭温高铁正式开通运营。当天，由杭州云城建设管理指挥部联合杭州市交通投资集团有限公司举办的“杭温新脉动，云城启未来”专场推介会在杭州西站北城市通廊举行，推介会全面展示了杭州云城的良好投资环境，着力筑巢引凤，促进杭州都市圈融合高质量发展。

杭州云城是城西科创大走廊的核心区域，目前云城已从“建站”全面转向“建城”：浙大校企总部经济园二期、天元公学云城校区已相继投用，“金手指”“金钥匙”综合体、超重力场国家大科学装置、浙江人才大厦、龙湖天街综合体等在加快建设……科技、商业、公共配套等要素资源加速集聚。云城正朝着“现代综合交通枢纽、杭州新地标、城西CBD和高端人才集聚地”目标奋力迈进。

今年，云城共安排项目126个，总投资1637.4亿元。其中，云门公园、双铁上盖区域TOD综合开发、“两河十路”等一批重点项目正稳步推进，全面提升了片区影响力。

此次推介会着重展示了高铁赋能下的云城在科技创新、产业培育、城市配套等方面的最新进展和成果。杭温高铁的正式通车，不仅极大地缩短了云城与温州等沿线城市的空间距离，更为云城吸引高端人才、汇聚科创资源、促进产业交流提供强大助力。

为深入探讨杭温高铁通车对云城发展的影响，推介会还特设“畅谈杭温新脉动，开启云城新篇章”杭温对话圆桌访谈交流环节。与会专家认为，杭温高铁的通车为云城带来了前所未有的发展机遇，云城应以“站”为核，充分利用交通、区位等优势，加快推动科技创新、产业升级和城市建设等各项工作，培育更为绵长的新质生产力，构建创新云城、生态云城、和谐云城。

中国科学院院士、浙江大学求是特聘教授、浙江大学温州研究院院长叶志镇当天乘坐杭温高铁首班列车，从温州来到现场。“速度快、风景美、体验好！”叶志镇表示，一个多小时车程的杭温双城生活美好画卷已然铺开，将为杭州、温州乃至整个区域吸引科研人员与高端人才铺就宽广道路。

此外，杭州云城还正式启动“双城双引”计划，云城首个企业服务阵地——杭州市温州商会“云城商会联络站”，人才阵地——温州浙江大学校友会“云城校友之家”、温州大学杭州校友会“云城校友之家”正式落地。

“这次推介会的成功举办不仅打响了‘投资云城’的品牌效应，更为优质企业的入驻、新质生产力的聚集提供了平台。”杭州云城建设管理指挥部招商办相关负责人介绍。（记者 魏一骏）

(责编：董童、李源)

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