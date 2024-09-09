新华社北京9月9日电（记者张辛欣）记者近日从工业和信息化部了解到，工业和信息化部将加强政策引导，建立健全区域对接合作机制，支持各地发挥优势、提升承接能力，推动构建东中西部产业梯度转移格局，打造自主可控、安全可靠、竞争力强的现代化产业体系。

推动产业梯度有序转移，是优化生产力空间布局、促进区域协调发展的重要途径，是保持产业链供应链安全稳定、建设现代化产业体系的迫切需要。我国各地资源要素禀赋不同，比较优势具有一定互补性，为全国范围内的生产力优化布局和产业梯度转移提供腾挪空间。

工业和信息化部部长金壮龙表示，将持续推进政策、模式和体制机制创新，加强政策引导，支持地方立足功能定位和产业基础，发展壮大特色优势产业；完善协作机制，推动建立促进产学研有效衔接、跨区域通力合作的体制机制，加快科技成果跨区域转化；提升承接能力，加快配套服务和互联互通基础设施建设；深化开放合作，支持地方积极承接国际产业转移，支持国内企业积极融入全球产业链、供应链、价值链。

近日，2024中国产业转移发展对接活动（云南）在昆明举行，此次对接活动聚焦云南特色优势和产业基础，围绕生物医药、光伏、信息产业等重点产业链开展招商引资。国家产融合作平台通过产业转移支持专区，推动国家开发银行、中国工商银行、招商银行等金融机构为云南产业转移重点项目提供融资服务。

(责编：赵欣悦、袁勃)

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