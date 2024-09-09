人民网北京9月9日电 （记者王仁宏）日前，生态环境部发布《中国噪声污染防治报告（2024）》（以下简称报告）。报告显示，2023年，全国城市声环境质量总体稳定，噪声自动监测能力显著提升。首次实现了全国338个地级及以上城市（不含三沙市）及1822个县级城市声环境功能区划分全覆盖。

报告显示，2023年，全国城市声环境功能区手工监测昼间达标率为96.1%，夜间达标率为87.0%，同比稳中有升。直辖市、省会城市和计划单列市等36个重点城市基本完成功能区声环境质量自动监测系统建设及与中国环境监测总站联网，功能区声环境质量监测初步实现从手工方式向自动方式的飞跃。

报告指出，2023年，各地在新的噪声污染防治形势下，不断创新管理手段。生态环境部会同中央精神文明建设办公室等15个部门和单位联合发布《行动计划》，21个省（自治区、直辖市）、106个地级城市印发了噪声污染防治行动计划或实施方案。77个地级及以上城市印发了《中华人民共和国噪声污染防治法》（以下简称《噪声法》）部分条款有关部门职责分工文件，结合噪声污染防治管理需求细化有关部门噪声污染防治监管职责。生态环境部发布实施《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》，推行工业企业噪声排污许可证管理。针对群众反映强烈的噪声投诉典型案件，生态环境部开展了4批42个典型案件督办，惠及百姓万余人。生态环境部组织开展噪声敏感建筑物集中区域划分、宁静小区创建、城市噪声治理评估、噪声地图应用等新领域试点，探索噪声污染治理新思路、新举措、新技术。

此外，2023年，各地各部门不断强化宣传引导，社会共治良好局面初步形成。全国人大环境与资源保护委员会与生态环境部共同举办《噪声法》及配套制度培训班。住房和城乡建设部将噪声污染防治内容纳入《建造师执业资格考试大纲》。全国宁静小区（含安静居住小区）创建数量达1529个。推广“静音车厢”，92列静音列车在祖国大地上飞驰。“绿色护考”行动持续开展，年均受益考生超过3000万人。生态环境部政务新媒体设立“宁静中国·我在行动”宣传专栏，将各地噪声污染治理的先进经验、创新思路、积极成效在全社会范围内展示宣传。

(责编：王仁宏、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经