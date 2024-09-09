原标题：点“绿”成金正当时，浦发银行焕新升级绿色金融服务体系

浦发银行绿色金融服务又有新成果！9月6日，在第六届外滩金融峰会-金融支持新质生产力发展专题论坛上，浦发银行发布《做好绿色金融大文章——商业银行的探索与实践》研究报告，并焕新推出《绿色低碳转型综合金融服务方案》，致力推动绿色金融与实体经济深度融合，奋力书写绿色金融大文章。

本次发布的研究报告题为《做好绿色金融大文章——商业银行的探索与实践》，系统阐述了商业银行做好“绿色金融”大文章，促进人与自然和谐共生的举措和路径，为浦发银行后续绿色金融业务开展提供支持。

研究报告以“低碳”为主线，从全球趋势、国内进展等角度剖析相关领域的痛点、难点，并提出搭建以“绿色金融”“转型金融”“碳金融”为核心支柱的绿色低碳转型金融体系。同时，基于企业“碳表现”，以“解决外部性、降低碳溢价”为出发点，为“零碳、低碳、高碳、负碳”企业提供“精准识绿、赋能算绿、推动变绿、智慧管绿”的综合金融服务。另从顶层设计、服务能力、六大领域、气候风险管理、碳核算体系、数智赋能等维度，提出国内银行业提升绿色低碳转型服务能力的建设性路径。

以研究报告为基础，浦发银行同步焕新发布《绿色低碳转型综合金融服务方案》。该方案是基于浦发银行长期深耕绿色金融领域所形成的“商行+投行、境内+境外、表内+表外、线上+线下、集团+伙伴”的五位一体综合服务体系，围绕我国经济社会协同推进“降碳、减污、扩绿、增长”的绿色转型发展目标，聚焦企业“识绿、算绿、管绿、变绿”的实际需要，进一步发挥集团协同优势，升级推出的服务体系。

服务方案以“数智化运营服务平台”为服务底座，聚焦“低碳能源、节能降碳、绿色基建、环境保护、绿色服务、循环利用”等六大重点领域，通过“绿股、绿债、绿贷、绿租、绿财、绿信、绿智”八大产品类别体系，以及为重点行业低碳技术创新制定的系列解决方案，更好服务企业绿色低碳转型。

作为国内绿色金融的倡导者和创新引领者，浦发银行自2008年在业内率先推出《绿色信贷综合服务方案1.0》之后，结合我国绿色金融体系发展趋势，不断完善服务体系，扩大服务领域，提升服务能力，迭代服务方案。

面向未来，浦发银行将持续以高质量金融服务推进绿色低碳发展，在解决方案和特色产品层面推陈出新，在产业、项目、客户、市场、政策方面不断深入调研，为国家全面绿色转型及双碳目标实现，上海国际金融中心及上海国际绿色金融枢纽建设贡献浦发力量。

(责编：曹淼、李源)

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