原标题：拼多多“百亿减免”再推新政 偏远地区物流中转费全部由平台承担

9月9日，拼多多“百亿减免”计划再推重磅福利，即日起产生的全部偏远地区中转订单，商家只需将订单发送至中转仓，中转仓二次发货至新疆、西藏、甘肃、宁夏、内蒙古等偏远地区的物流中转费，全部由平台承担。目前，该项减免新举措已经覆盖平台全量商家。

受地理位置等因素影响，新疆等偏远地区的物流成本一直偏高，各大电商平台普遍通过中转集运的方式，来降低商家的物流成本，并向商家收取一定的物流中转费用。拼多多免除商家物流中转费在行业尚属首次，无疑将进一步降低商家的物流成本，推动更多的优质好物直连偏远地区。

今年以来，拼多多已经多次升级新疆等偏远地区的快递物流服务。3月份，拼多多在全疆超一半的村域开通了免费包邮送货进村，将末端配送网点与消费者的距离进一步缩短至2公里，并提供快递“3日达”极速配送、“7天无理由退货”等服务，持续优化当地消费者的购物体验，带动东西部地区之间的经济活力。

最近，拼多多“百亿减免”计划已经先后落地多项重磅减免政策。8月13日，拼多多向报名参与站内资源位活动的商家，推出了技术服务费可退权益，并将先用后付技术服务费的费率降至6折。

随后，拼多多又向商家推出了的“推广服务费退返权益”，消费者在发货前进行全额退款的订单，平台会自动返还商家推广软件服务费对应金额的推广红包，且无需商家发起申诉。9月5日，拼多多将商家店铺的基础保证金从1000元下调到500元，首批覆盖了近70个类目的商家，预计数百万商家将因此受益。

此外，拼多多还对商家售后服务体系进行升级，开通绿色通道，成立专项售后服务团队，全面支持商家对异常订单、恶意投诉订单、消费者负向体验订单等进行申诉，商家申诉成功后将由平台对相关订单进行赔付。

随着一揽子减免政策相继落地，拼多多的做法也引发行业与商家的关注及热议。中央财经大学中国互联网经济研究院副院长欧阳日辉接受采访时分析，在国家高质量发展战略下，各大平台开始从增加生态粘性的角度进行改革，不断提升营商环境、降低商家经营成本，这也是响应国家促消费政策、履行社会责任的做法。

(责编：曹淼、李源)

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