新华社北京9月9日电 中国财政部新闻办公室9日表示，经国务院批准，财政部将于2024年9月23日当周在法国巴黎发行欧元主权债券，规模不超过20亿欧元。具体发行安排将于发行前另行公布。

(责编：赵欣悦、袁勃)

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