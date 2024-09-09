财政部将在法国巴黎发行欧元主权债券
2024年09月09日17:16 | 来源：新华网
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新华社北京9月9日电 中国财政部新闻办公室9日表示，经国务院批准，财政部将于2024年9月23日当周在法国巴黎发行欧元主权债券，规模不超过20亿欧元。具体发行安排将于发行前另行公布。
(责编：赵欣悦、袁勃)
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