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75年来我国经济实力实现历史性跨越

2024年09月09日17:57 | 来源：新华网
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新华社北京9月9日电（记者潘洁）国家统计局9日发布新中国75年经济社会发展成就系列报告之一。报告显示，75年来，从积贫积弱到世界第二大经济体，我国经济实力、综合国力和国际影响力实现历史性跨越。1979年至2023年，我国国内生产总值年均增长8.9%，远高于同期世界经济3%的增速水平。

新中国是在极其薄弱的经济基础上建立起来的。1952年，我国国内生产总值仅为679亿元，到1978年增加至3679亿元，1986年突破1万亿元，2000年突破10万亿元，2006年突破20万亿元，此后以每1至2年便突破一个十万亿元关口的速度发展，2020年突破100万亿元大关，2023年超过126万亿元，稳居世界第二大经济体。

人均GDP方面，2019年，我国人均GDP达到70078元，按年平均汇率折算为10158美元，首次突破1万美元；2023年达89358元，比1952年实际增长89倍，年均增长6.5%。根据世界银行数据和划分标准，2023年我国人均国民总收入（GNI）达13400美元，已经由新中国成立初的低收入国家跃升为中等偏上收入国家。

国际影响力方面，新中国成立初期，我国经济总量占世界比重很小，至1978年也仅为1.7%，居世界第10位。改革开放以来，我国经济持续快速增长，成为世界经济增长的重要引擎和稳定力量。2023年我国经济总量占世界的比重升至17%左右，1979年至2023年对世界经济增长的年均贡献率为24.8%，居世界首位。我国已成为全球制造业第一大国、货物贸易第一大国、商品消费第二大国以及外汇储备第一大国。

(责编：袁勃、赵欣悦)
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