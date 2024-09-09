为落实中美两国元首旧金山会晤共识以及《关于加强合作应对气候危机的阳光之乡声明》，2024年8月22日上午，受国家发展改革委、美国能源部委托，国家发展改革委能源研究所与美国劳伦斯伯克利国家实验室在京共同举办中美能效专家研讨会。会议是中美能效论坛框架下的专题研讨活动，主要回顾了中美两国在能效领域的合作历史与取得进展，围绕节能降碳对推动能源转型、实现气候目标的支撑作用和解决方案进行了充分交流研讨。国家发展改革委环资司副司长李泰、美国总统气候问题副特使里克·杜克、美国能源部中国办公室主任凯特琳·欧乔等出席活动并致辞。会议由国家发展改革委能源研究所所长吕文斌主持。

嘉宾致辞环节，李泰副司长指出，中国高度重视节能工作，系统推进结构节能、管理节能、技术节能取得显著成效。在应对全球气候变化背景下，中美两国均面临能源安全和低碳转型共同挑战，在节能和提高能效领域合作空间广阔、前景光明。里克·杜克副特使表示，节能和提高能效是最有效、最便捷、最清洁的“第一能源”，中美两国在节能领域具有友好的合作历史，期待两国之间进一步深化沟通交流，共同推动经济发展绿色低碳转型。

主旨演讲环节，国家发展改革委能源研究所能源效率中心主任白泉、住房和城乡建设部科技与产业化发展中心处长丁洪涛、深圳市建筑科学研究院股份有限公司副总工程师郝斌，以及美国劳伦斯伯克利国家实验室中国组主任周南和研究员沈波、美国能效经济委员会主任史蒂夫·纳德尔、气候工作基金会主任丽贝卡·戴尔、霍尼韦尔中国区总裁余锋等8位专家，聚焦中美节能工作形势、支撑政策、最新技术进行了分享交流。

圆桌讨论环节由国家发展改革委能源研究所副所长孙颖主持，国家节能中心副主任康艳兵、国家气候变化专家咨询委员会委员周大地、中国质量认证中心副主任徐少山，以及能源基金会首席执行官兼中国区总裁邹骥、气候工作基金会主任丽贝卡·戴尔、世界银行高级能源专家王晓东、美国科学认证全球服务公司中国区业务发展和政策研究总监罗伯特·埃利等7位专家就当前节能热点领域和中美合作潜力进行了深入探讨。

生态环境部气候变化事务特使办公室、美国总统气候问题特使办公室、美国能源部中国办公室等部门，以及中美双方能效领域专家共50余名代表参会。

(责编：袁勃、赵欣悦)

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