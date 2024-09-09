新华社北京9月9日电（记者谢希瑶）商务部9日印发通知，将于今年9月9日至10月31日组织开展第二届“全国一刻钟便民生活节”活动，推动家电产品以旧换新、家装厨卫“焕新”等多项惠民服务进社区。

通知提出，推动家电产品以旧换新进社区。鼓励家电生产、流通和平台企业，在社区搭建冰箱、洗衣机、电视、空调、电脑、热水器、家用灶具、吸油烟机等家电产品以旧换新展示区、实景体验区等场景，举办家电以旧换新宣传促销活动。积极培育家电售后服务领跑企业，引导家电生产、销售、售后服务和回收企业在社区设立便民服务点，推动家电服务进社区。

通知提出，推动家装厨卫“焕新”进社区。各地要围绕旧房装修、厨卫等局部改造、居家适老化改造、智能家居等重点领域，鼓励家居卖场、家居产品和家装企业、电商平台在社区设置样板间，组织开展优惠促销活动，推出多样化产品和服务套餐，拓展家居产品清洁、维修、保养等配套服务。鼓励有条件的街道社区和企业开展家居产品和服务推广活动，为居民装修提供便利。

通知提出，鼓励街道社区、相关协会和企业开展消费品以旧换新政策宣传。鼓励汽车生产、流通、回收企业在社区宣传汽车以旧换新政策，鼓励在有条件的社区开展汽车展示展销、体验试驾等活动。充分发挥位于街道社区的电动自行车销售网点作用，依法依规引导合规电动自行车生产、销售、回收企业开展以旧换新政策宣传、产品展示等活动，普及、强化安全意识。

通知还提出，推动老字号进社区，鼓励老字号企业推出更多贴近社区居民日常生活需要的新产品新服务；推动餐饮服务进社区，鼓励名菜、名小吃、名厨、名店进社区；推动便民服务进社区，鼓励街道社区、相关各协会和企业深入社区，举办便民义卖、爱心理发、公益集市、小修小补、就业帮扶等便民服务活动。

(责编：袁勃、赵欣悦)

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