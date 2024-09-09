《人工智能安全治理框架》1.0版发布
2024年09月09日20:44 | 来源：新华网
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新华社广州9月9日电（记者胡林果、王思北）2024年国家网络安全宣传周主论坛9日在广州举办。主论坛上，全国网络安全标准化技术委员会发布了《人工智能安全治理框架》1.0版。
据悉，框架以鼓励人工智能创新发展为第一要务，以有效防范化解人工智能安全风险为出发点和落脚点，提出了包容审慎、确保安全，风险导向、敏捷治理，技管结合、协同应对，开放合作、共治共享等人工智能安全治理的原则。框架按照风险管理的理念，紧密结合人工智能技术特性，分析人工智能风险来源和表现形式，针对模型算法安全、数据安全和系统安全等内生安全风险和网络域、现实域、认知域、伦理域等应用安全风险，提出相应技术应对和综合防治措施，以及人工智能安全开发应用指引。
全国网络安全标准化技术委员会秘书处主要负责人表示，框架1.0版的发布，对推动社会各方积极参与、协同推进人工智能安全治理具有重要促进作用，为培育安全、可靠、公平、透明的人工智能技术研发和应用生态，促进人工智能的健康发展和规范应用，提供了基础性、框架性技术指南。同时，也有助于在全球范围推动人工智能安全治理国际合作，推动形成具有广泛共识的全球人工智能治理体系，确保人工智能技术造福于人类。
(责编：赵欣悦、袁勃)
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